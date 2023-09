Sorpresa a Misano: ecco la Ducati tutta gialla per Pecco Bagnaia!

L'iconico ''Giallo'' Ducati torna in pista a Misano Adriatico, dopo essere stato ''vestito'' dalla Panigale V4 R del team Aruba.it Racing di Superbike guidate da Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi, peraltro con risultati eccellenti. Proprio sulla pista romagnola, il giallo avera portato fortuna all'iberico, vincitore di tutte e tre le gare del weekend, e forse l'auspicio della Ducati è proprio questo, che porti fortuna a chi, come Pecco Bagnaia, ne avrà parecchio bisogno. Dopo l'infortunio di Barcellona, il pilota italiano è tornato in sella sbalordendo tutti, e conquistando un ottimo terzo posto nella gara sprint del sabato. Ora, quel boost in più per battere Martin e Bezzecchi, chissà che non possa arrivare dalla nuova livrea che scenderà in pista solo in questa occasione.

Scaramanzie a parte, il motivo della nuova colorazione - come era stato per la Superbike - è un altro, ovvero la volontà dell'azienda di Borgo Panigale di celebrare lo storico secondo colore Ducati, dopo l'iconico rosso, con la volontà di riportarlo in pista anche sui prossimi modelli stradali. Per questo motivo, anche tutti i componenti del team ufficiale saranno vestiti di quel giallo dalla tradizione importante per la casa italiana. Le prime sportive di questa colorazione risalgono agli anni '70 (750 Sport e 750 SS Desmo del team Spaggiari), ma è negli anni '90 che il giallo Ducati diventa storia, legato tra gli altri a modelli come la 748 di Paolo Casoli, trionfatore in Supersport nel 1997, ma anche alle Superbike la 916, la 996, la 749 e la 999. La livrea è stata disegnata da Aldo Drudi, che ha fatto attenzione alla tradizione ma con una colorazione più moderna, graffiata da righe nere, grigie e bianche.

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/09/2023