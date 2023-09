MotoGP San Marino 2023, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP torna in Italia per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Misano Adriatico

GP DI SAN MARINO IN TV Dopo il grande spavento del Gran Premio di Catalunya, Francesco Bagnaia proverà a salire nuovamente in sella alla sua Ducati per non perdere l'occasione di fare punti in quella che è la sua seconda gara di casa, sulla pista che predilige e sulla quale è arrivato nel 2020 il primo podio in MotoGP. Il suo vantaggio sul secondo in classifica, Jorge Martin, è sceso a 50 punti ma ''Pecco'' non ha intenzione di arrendersi, soprattutto di fronte ai rivali più in forma, come le due Aprilia di Espargaro e Vinales, reduci dalla doppietta di Barcellona, le imprevedibili KTM di Binder e Miller e il resto dell'armata Ducati capitanata da Bezzecchi. Cercheranno riscatto anche i piloti di Honda e Yamaha, trainati da Marquez e Quartararo, mentre non ci sarà Enea Bastianini, operato per una doppia frattura dopo l'incidente al via del Montmelò.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel dodicesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3 (con anche la tappa finale della MotoE), trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento italiano sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8.

Misano Test 2022, Day1: Marc Marquez (Honda)

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 8 settembre

08.30 - Prove Libere 1 - MotoE

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

09.50 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

10.45 - PROVE LIBERE 1 - MOTOGP (SKY, NOW)

12.35 - Prove Libere 1 - MotoE

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

14.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

15.00 - PREQUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW)

17.00 - Qualifiche - MotoE

Sabato 9 settembre

08.40 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

09.25 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

10.10 - PROVE LIBERE 2 - MOTOGP (SKY, NOW)

10.50 - QUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

12.15 - GARA 1 - MOTOE (SKY, NOW)

12.50 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

13.45 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

15.00 - SPRINT - MOTOGP (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

16.10 - GARA 2 - MOTOE (differita SKY, NOW alle 18.00)

Domenica 10 settembre

09.40 - Warm Up MotoGP (SKY, NOW)

11.00 - GARA MOTO3 (SKY, NOW, differita TV8 alle 14.00)

12.15 - GARA MOTO2 (SKY, NOW, differita TV8 alle 15.15)

14.00 - GARA MOTOGP (SKY, NOW, differita TV8 alle 17.00)

Il tracciato di Misano Adriatico è stato costruito nel 1972, subendo diverse modifiche nel corso dei primi anni di attività. Dopo dieci gare ospitate tra il 1980 e il 1993 (3 GP di San Marino e uno d'Italia) la pista romagnola è diventata appuntamento fisso del Motomondiale dal 2007 come GP di San Marino e della Riviera di Rimini e lo scorso anno (così come farà anche quest'anno), a causa della pandemia ha raddoppiato la presenza in calendario con la denominazione di Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Il tracciato gira in senso orario per un totale di 16 curve, sei a sinistra e dieci a destra, una lunghezza di 4,2km. Sono diversi i rettifili, il più lungo dei quali misura 530 metri con una larghezza di 14. Il record del tracciato in gara appartiene ad Enea Bastianini, che lo ha realizzato nel 2022 in 1'31''868, appena otto decimi più lento della pole position del 2021 di ''Pecco'' Bagnaia, che scattò davanti a tutti con la Ducati e il super tempo di 1'31''065. Il record di velocità del ''Marco Simoncelli'' di Misano appartiene a un altro ducatista, il francese Johann Zarco, che nel 2022 toccò i 305 km/h.

Ci si attende un clima già ancora estivo per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di questo fine settimana, con il sole che accompagnerà tutti e tre i giorni di gara e temperature variabili tra i 18° serali e i 28° diurni. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 8 settembre: temperature: max 28°, min 18°; soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 60%, vento 19km/h.

Sabato 9 settembre: temperature: max 28°, min 18°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 57%, vento 19km/h.

Domenica 10 settembre: temperature: max 28°, min 18°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 56%, vento 18 km/h

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti l'evento.

