MotoGP, altro stop per Enea Bastianini: dopo il patatrac di Barcellona salterà almeno 3 gare

Operato al Policlinico di Modena per ridurre le fratture alla caviglia e alla mano sinistre, per il pilota riminese della Ducati si profila un altro lungo stop: obiettivo rientrare a metà ottobre in Indonesia

La Ducati arriva al GP di San Marino con l’infermeria piena. Ma se i tifosi hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo il terribile incidente di Pecco Bagnaia in curva-2, che si è rivelato avere conseguenze fisiche molto meno gravi del previsto tanto che il campione del mondo potrebbe anche scendere in pista nel prossimo fine settimana a Misano, meno incoraggianti sono le condizioni di Enea Bastianini. Il riminese, che è caduto alla prima curva qualche istante prima dell’incidente del compagno di squadra, si è infatti fratturato la caviglia e la mano sinistre e sicuramente sarà per questo costretto a saltare i prossimi tre appuntamenti del Motomondiale.

ALMENO TRE GP AI BOX Bestia, che già in questa stagione ha dovuto già rinunciare alle gare di Portimao, Termas, Austin, Jerez e Le Mans dopo l’infortunio rimediato nella Sprint Race del Portogallo che ha inaugurato il campionato, si è sottoposto nelle scorse ore a doppio un intervento chirurgico per ridurre le fratture. Le due operazioni alla mano e alla caviglia effettuate al policlinico di Modena dai professori Fabio Catani e Luigi Tarallo sono perfettamente riuscite, ma Enea avrà bisogno di un periodo di riposo e riabilitazione prima di tornare sulla DesmosediciGP23. Nel comunicato ufficiale Ducati, è dato già per certo lo stop per i weekend di Misano, Delhi e Motegi: l’obiettivo è dunque quello di rientrare per la tappa di Mandalika, in Indonesia, fissata per il prossimo 15 ottobre.

Thank you for your support ❤️ pic.twitter.com/wC4F0ihjzR — Enea Bastianini (@Bestia23) September 3, 2023

