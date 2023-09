Valentino Rossi premiato da Brembo con i freni d'inizio e fine carriera

Quando le idee sono belle è giusto sottolinearlo. Valentino Rossi e Brembo, l'azienda leader mondiale della produzione di impianti frenanti - e che oggi fornisce il suo prodotto a tutti i team MotoGP e MotoE e alla stragrande maggioranza delle griglie di Moto3 e Moto2 - hanno condiviso 26 anni di successi, dal debutto del giovane e scapestrato ragazzino di Tavullia in 125 fino al lungo addio alla MotoGP, consumatosi nel 2021 e sancito dalla gara di Valencia che ha chiuso il mondiale di due anni fa. Per celebrare questa lunga storia di successi, per i quali l'uno è stato indispensabile per l'altro, e viceversa, Brembo ha voluto omaggiare Rossi con un trofeo realizzato con i pezzi dei freni utilizzati nell'anno dell'esordio e nell'ultima gara iridata. L'inizio e la fine, e in mezzo 432 GP corsi, 115 vinti, 235 podi e - soprattutto - nove titoli mondiali in quattro diversi campionati: 125, 250, 500 e MotoGP.

VEDI ANCHE

NUMERI SPAZIALI La consegna è avvenuta nella giornata di ieri pomeriggio a Misano Adriatico, dov'è in corso il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Valentino, presente nel paddock, è stato raggiunto da Daniele Schillaci, delegato Brembo, e ha ricevuto il riconoscimento, dicendosi molto felice e complimentandosi per l'originalità del trofeo. In 26 anni di storia in pista Valentino Rossi ha cambiato categoria, team, pneumatici, carburante e sospensioni, ma non ha mai cambiato i freni, generando un binomio che per fedeltà e risultati, è pressoché ineguagliabile nel mondo del motorsport. E per finire, qualche gustosa curiosità fornita da Brembo Brakes: considerando prove libere, qualifiche, warm up e, ovviamente, le gare, nei weekend in pista Rossi ha frenato circa 110.000 volte, consumando componenti della casa bergamasca più di chiunque altro: 450 dischi anteriori, più di 1.000 pastiglie e non meno di 280 litri di liquido per i freni. Gran bei numeri, non c'è che dire.

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/09/2023