Giulietta, la figlia di Valentino Rossi, a un anno è già in sella!

Buon sangue non mente. La piccola Giulietta Rossi, un anno da poco compiuto, è già in sella alla sua moto da cross. In un divertente video postato da papà Valentino sul suo account di Instagram, la piccola di casa Rossi guida una minimoto gialla e blu all'interno della villa dove vive con mamma Francesca Sofia Novello e con il celebre papà. Il post è accompagnato da una scherzosa frase dell'orgoglioso ''babbo'': ''Non penso che Giulietta farà la ballerina'', sebbene ovviamente la piccola non stia guidando da sola, ma con papà (di cui si intravede il braccio e si sente la voce per tutto il video) che la guida, ma intanto la piccola sembra divertirsi. E non c'è da sorprendersi: magari l'erede di Valentino farà il dottore, l'astronauta o la soubrette, ma con un nome così e con il DNA che ha, non poteva che nascere con i motori nel sangue, o - come suggerisce Valentino con la canzone di accompagnamento, per essere selvaggia! (Born to be wild). E se mamma Sofia, zio Luca (Marini), Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia (ma anche Cesare Cremonini e Flavia Pennetta) commentano con una serie di emoji di approvazione, Linus DJ ammonisce (scherzosamente): ''Ma sei matto?''. Certificando come per fare questo sport, un po' di follia- non si scopre oggi - la si deve avere.

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/07/2023