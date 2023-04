Valentino Rossi punta alla Le Mans: "Farò un test con l'Hypercar BMW"

Questo fine settimana a Monza è in programma il GT World Challenge, campionato nel quale gareggia Valentino Rossi nella sua nuova vita agonistica a quattro ruote. Il Dottore continua ad essere amatissimo dal pubblico, accorso numeroso all'Autodromo Nazionale per seguirlo e incoraggiarlo. L'apprendistato nelle corse di auto prosegue dopo il debutto dello scorso anno e Rossi, passato quest'anno dall'Audi R8 LMS alla BMW M4 GT3 sempre del team WRT, si è già posto un nuovo ambizioso obiettivo.

OCCHI SU LE MANS A svelarlo è stato lo stesso Valentino Rossi, in un'intervista concessa al quotidiano La Stampa, nella quale ha confermato di voler arrivare a correre la 24 Ore di Le Mans: ''Ho sempre avuto in mente di correre in macchina dopo le moto, ora bisogna capire dove potrò arrivare, quello che mi frega è che sono vecchio... È una bella sfida, il team WRT per cui corro mi ricorda una squadra di MotoGp e Bmw crede nel mio progetto. Farò un test con l'Hypercar, dobbiamo solo decidere quando e dove''. Anche la casa di Monaco di Baviera ha infatti lanciato la sua vettura per la nuova categoria del WEC che ha attirato già numerosi costruttori come Ferrari, Porsche e Peugeot che si sono aggiunti alla Toyota. Per ora la M Hybrid V8 ha debuttato nel campionato americano IMSA, conquistando il secondo posto nella 12 Ore di Sebring.

VEDI ANCHE

GIOIE DALLA MOTOGP In questo avvio di stagione 2023 della MotoGP, il team VR46 sta regalando numerose gioie a Rossi. In Argentina è arrivata la prima vittoria grazie a Marco Bezzecchi: ''Mi sono emozionato, dico la verità. Fare una squadra e vincere in MotoGp non è scontato, in tanti non riescono mai. Inoltre, come anche Bagnaia, è un mio pilota nell'Academy e quello triplica le emozioni''. Anche suo fratello Luca Marini si sta mettendo in evidenza e nel GP delle Americhe ha conquistato il suo primo podio nella categoria: ''Sono contento, se lo meritava e ci voleva - ha commentato Rossi - Era veloce, ma serviva un bel risultato. Quando va sempre qualcosa storto, inizi a sentirti un incompiuto. Ora è pronto per essere sempre competitivo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/04/2023