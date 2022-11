Lo scoter di Valentino Rossi? Vale più di una moto!

Uno scooter utilizzato in MotoGP da Valentino Rossi è stato battuto all'asta per beneficienza: il prezzo? Quasi quello di una Yamaha R1

Tra le ultime novità Yamaha ci sono – sorpresa! – le e-bike che ha provato il nostro Claudio per voi. Si tratta di novità viste a EICMA 2022 dove, tra le moto, certamente ha spiccato la nuova Tracer 9 GT+ dotata di radar e frenata assistita. Oggi, però, non parliamo di novità, ma di un apparentemente banalissimo scooter Yamaha, il Giggle 50. Col 46 in bella vista, lì sullo scudo anteriore, certo non la manda a dire: si tratta del mezzo usato da Valentino Rossi per spostarsi nel paddock della MotoGP.

SCOOTER PRESTIGIOSO... Il piccolo Giggle risale tra l'altro al periodo forse più prolifico di Rossi, le stagioni 2008 e 2009, entrambe culminate con la vittoria del mondiale, gli ultimi titoli del Dottore. Lo scooter del 9 volte Campione del mondo è anche autografato dal pilota di Tavullia.

... MA NORMALISSIMO Per il resto, però, si tratta di un normalissimo scooter 50: livrea a parte, che riprende quella della Yamaha M1 di Valentino, c'è uno motore da 49 cc capace di 3 CV. Ciononostante, in occasione di un'asta di beneficienza, il Giggle col numero 46 è stato battuto alla cifra di 17.000 euro, quasi il prezzo di una Yamaha R1! Tutti soldi ben spesi, destinati all'Istituto Medea La Nostra Famiglia, per un progetto di ricerca sull'autismo.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/11/2022