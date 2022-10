Nuovi Yamaha XMax 125 e 300: sul Tech Max arrivano TFT e navigatore

Le foto spia di qualche tempo fa dicevano giusto. Yamaha XMax si rinnova nel 2023 e lo fa sia dal punto di vista estetico che sotto il profilo elettronico, con l'arrivo di una nuova strumentazione: la punta di diamante, la versione Tech Max, guadagna il display TFT con tanto di navigatore Garmin, proprio come il fratellone TMax che ho provato lo scorso anno. Invariati, invece, motore, ciclistica e capacità di carico: per un ripasso vi consiglio il mio articolo con la prova della versione precedente di XMax 300 Tech Max.

Nuovo Yamaha XMax 300 2023

Le differenze con la precedente versione di Yamaha XMax si notano subito. Il modello 2023 presenta un anteriore ancor più schiacciato e aggressivo, con una vera e propria pinna al centro del cupolino, subito sotto il plexiglass. I fari a LED sono stati aggiornati e presentano un motivo a X, mentre gli indicatori di direzione sono ora integrati in alto, nelle appendici che si stagliano subito sotto al plexiglass. Sulla versione Tech Max in particolare arrivano nuove finiture in simil pelle su sella e retroscudo, nuovi poggiapiedi in alluminio, nuove staffe del parabrezza – regolabile – e supporti degli specchietti in alluminio. Nuova, sul Tech Max, anche la sella, che dovrebbe garantire una maggior facilità di contatto col terreno e un migior comfort. Anche la versione XMax 125 2023 presenta la scocca del modello 300.

La strumentazione del nuovo Yamaha XMax 125 e 300 Tech Max

Certamente una delle novità più rilevanti è rappresentata dalla nuova strumentazione di Yamaha XMax 300 e 300 Tech Max. Il primo presenta un display LCD da 4,3'' dotato di connettività: tra le informazioni visualizzate lo stato della batteria del telefono, della connessione, l'ora, le chiamate in arrivo, quelle perse e i messaggi ricevuti. Scaricando l'app gratuita MyRide, poi, è possibile accedere a tutta una serie di informazioni aggiuntive sul viaggio, quali consumo medio, angolo di piega e non solo. Ma la grande novità è sul Tech Max, il top di gamma accoglie infatti un doppio strumento: oltre a un più piccolo display LCD da 3,2'' con funzione tachimetro, infatti, c'è un TFT da 4,3'' a colori con connettività e navigatore Garmin. Una volta connesso lo smartphone all'app Garmin StreetCross questa fornisce informazioni sul traffico in tempo reale, nonché limiti di velocità, temperatura dell'aria a destinazione, distanza rimanente e orario di arrivo stimato, oltre a segnalare potenziali pericoli come curve molto strette. XMax 125 2023 adotta la medesima strumentazione TFT da 4,3'' del fratello maggiore.

Yamaha XMax 125 2023

Yamaha XMax 300 2023 sarà disponibile nei concessionari a partire da marzo 2023, mentre per la versione Tech Max dovremo attendere il mese di maggio. XMax 125, invece, arriverà ad aprile 2023, mentre il Tech Max sarà disponibile da giugno. I prezzi delle varie versioni non sono ancora stati rivelati.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/10/2022