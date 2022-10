La Lambretta col motore Yamaha RD350 e livrea Kenny Roberts replica. Il video

Si chiama Yambretta e nient'altro è che l'incrocio tra una Lambretta e una Yamaha RD350. Della sportiva di Iwata questa due ruote prende non solo il motore ma anche l'iconica livrea replica Kenny Roberts. La realizzazione di un appassionato, Kelvin, nel video.

BELLEZZA Una Lambretta in buone condizioni è bella, ma una Yambretta col motore treemezzo 2 tempi della Yamaha RD350 e la livrea Kenny Roberts replica è bellissima! Il video si apre con il sound da paura della Yambretta, ma per conoscerla in dettaglio dovrete scorrere fino al minuto 2'15''. Ne vale la pena: una cura dei dettagli incredibile – che meraviglia il doppio scarico! – e certamente delle prestazioni – la potenza della RD, a seconda delle versioni, oscillava da 47 a 59 CV – da far impallidire alcune moto dei giorni nostri...