Ecco come trasformare una Yamaha XSR700 nella mitica RD 350

La RD 350 è rimasta nel cuore dei fan Yamaha, ecco un kit per trasformare la heritage XSR 700 in una replica della mitica "tremmezzo"

Ci sono modelli che lasciano un segno indelebile nella memoria dei motociclisti e nella gamma Yamaha la RD 350 è senza alcun dubbio una delle moto più iconiche e apprezzate, nonostante nel nostro paese il suo sviluppo fu ampiamente penalizzato dal contingentamento imposto alle moto giapponesi di piccola cilindrata. Per i nostalgici ci sono due opzioni, lanciarsi sul mercato dell’usato alla ricerca di un modello in buono stato di conservazione, oppure optare per un’operazione “revival” e valutare l’acquisto del kit aftermarket sviluppato da Velocity-Moto per trasformare la XSR 700 in qualcosa di simile alla leggendaria due tempi.

Yamaha XSR 700 trasformata in RD 350 ''Kenny Roberts''

COM’È IL KIT Il kit aftermarket permette di realizzare la trasformazione della XSR direttamente nel proprio garage, a patto di avere un minimo di manualità e qualche utensile di base. Per completare la trasformazione, Velocity-Moto ha realizzato ad hoc il cupolino, parafanghi, fianchetti, puntale, tutta la parte posteriore con codone, sella monopezzo e maniglione per il passeggero oltre al faro posteriore. Le linee riprendono ovviamente quelle della serie di maggior successo della RD 350, ovvero la LC con faro tondo, una moto capace di rivaleggiare per prestazioni con rivali con il doppio della cilindrata, una due tempi “tecnologica” anche grazie alla valvola YPVS (Yamaha Power Valve System), che migliorava coppia ed erogazione.

QUANTO COSTA Il kit viene proposto a 1.200 sterline non verniciato, per ricreare le grafiche iconiche i tecnici di Velocity-Moto chiedono ulteriori 1.100 sterline e 4 settimane extra d’attesa. Volendo, ma questa è una soluzione pratica solo per chi vive in UK, c’è anche una sorta di “drive-in”: in poche ore, al costo di 600 sterline, è possibile arrivare con una XSR 700 in officina e uscire con una “RD”. La personalizzazione a livello base non prevede ulteriori modifiche, ma su richiesta, e aggiungendo del budget, si può richiedere la verniciatura di telaio e cerchi, una rimappatura della centralina, migliorie alla ciclistica con sospensioni K-Tech e terminali Akrapovic o Yoshimura.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 09/08/2022