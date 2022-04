Yamaha presenta la nuova Sport Heritage XSR 125 Legacy. Il prezzo

La gamma Sport Heritage di Yamaha guadagna una nuova moto, la XSR 125 Legacy, versione che condivide motore e telaio con la XSR 125 standard ma adotta particolari neo-retrò che la rendono ancora più affascinante.

LO STILE La XSR 125 Legacy si distingue subito rispetto alla versione base per via della colorazione nera e grigia con particolari dorati. Alla livrea Historic Black, in particolare, sono abbinati i cerchi da 17'' – ora a raggi – color oro che calzano pneumatici Metzeler Karoo 110/70 e 140/70. A contraddistinguere la XSR 125 Legacy ci pensa anche il copri marmitta in alluminio in 2 pezzi.

Yamaha XSR 125 Legacy

TUTTO UGUALE Motore monocilindrico 4T raffreddato a liquido – 15 CV a 10.000 giri/min e 11,5 Nm a 8.000 giri/min – telaio Deltabox a diamante, così come forcella a steli rovesciati da 37 mm, forcellone e dischi – 267 mm davanti e 220 mm dietro – sono invece frutto di un copia-incolla dalla XSR 125.

Yamaha XSR 125 Legacy: motore e ciclistica (cerchi esclusi) sono identici alla versione standard

DISPONIBILITÀ E PREZZO La XSR 125 Legacy, disponibile nella livrea Historic Black con cerchi color oro, arriverà nelle concessionarie a partire da giugno 2022 al prezzo di 5.299 Euro. Tanti gli accessori per personalizzarla: scarico Akrapovič, protezione serbatoio, parabrezza, valigie, protezioni e molto altro ancora, Yamaha ha creato anche 3 kit di accessori originali: il Racer Pack, lo Street Pack e il Tracker Pack. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Yamaha.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/04/2022