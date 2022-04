Perché comprare la moto? Con Yamaha You Rent la puoi noleggiare online

Yamaha implementa il servizio You Rent e ora la moto si può noleggiare e pagare direttamente online: ecco come funziona

Che si tratti di noleggiare uno scooter per andare in ufficio o una moto per girare in lungo e in largo alla scoperta di splendide strade, You Rent c'è. Il servizio di noleggio a breve termine Yamaha si è evoluto e ora è possibile prenotare e pagare online. Non vi resta che scegliere la moto o lo scooter, le date e la concessionaria per il ritiro e partire. Ecco come.

POCHI PASSI Dal sito Yamaha si accede alla pagina di You Rent, cliccando qui. In pochi, semplici passi basta selezionare la moto prescelta, la concessionaria dove è disponibile e il periodo di interesse, inserire i dati e il gioco è fatto. I prezzi variano da località a località ma, tanto per fare un esempio, un XMax 300 a Grosseto costa 50 Euro al giorno, una Tracer 9GT a Brescia 140.

PAY-PER-USE “Yamaha si propone come vero e proprio fornitore di mobilità. Andiamo incontro, e quando possibile anticipiamo, le esigenze dei clienti finali. Questo vuol dire investire nel processo di innovazione per essere in linea con le nuove richieste di mercato, che cambia prospettiva: dalla proprietà all’utilizzo, sperimentando nuove formule di mobilità 'on demand', come lo sharing e il noleggio. Nell’ultimo biennio si è accentuata ancora di più la necessità di trovare mezzi di mobilità alternativi, per questo abbiamo potenziato la possibilità di accedere a un processo pay-per-use”, spiega Andrea Colombi, country Manager di Yamaha in Italia.

