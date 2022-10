Voglia di vacanze? Per i motociclisti c'è la Vespa-roulotte! Il video

In questi giorni abbiamo parlato della nuova Vespa GTS 125 e 300 – trovate qui la prova video – e oggi continuiamo a chiamare in causa l'icona delle 2 ruote: stavolta, però, nessuna novità perché la Vespa è una storica 150 e la particolarità è rappresentata da ciò che c'è dietro di lei... vale a dire una mini roulotte costruita a mano. Pronti a organizzare le prossime vacanze? Ecco il video che vi farà venire la voglia!

PICCOLA VESPA Tom, sul suo canale YouTube The Tiny Side Of Tiny, mostra le avventure in sella alla fida Vespa che, dotata di gancio traino, si porta appresso una piccola roulotte costruita in casa. Lo spartano giaciglio, poco più grande della 2 ruote, gli permette di riposare comodamente in campeggio e, grazie a un piccolo angolo-cottura posto sul retro, persino di cucinare con una certa comodità!

COME COSTRUIRE VESPA-ROULOTTE Innanzitutto – come direbbe Giovanni Muciaccia – prendete una Vespa. Fatto? Beh l'icona due ruote in questo caso la colla vinilica non serve perché la mini roulotte è costruita con un telaio in alluminio, pannelli di schiuma e poco più... Se avete voglia di prendere ispirazione da loro per costruire la vostra... qui trovate il video della realizzazione in time lapse.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/10/2022