Vespa Pic Nic, tutto pronto per le scampagnate fuori porta

Poche cose comunicano libertà e spensieratezza come una Vespa, vera e intramontabile icona di stile e leggerezza fin dagli anni Sessanta. E cosa c’è di meglio, in questa torrida estate, che soddisfare la propria voglia di scappare dal caldo delle città in sella a una Vespa?

Vespa Primavera Pic Nic, visuale frontale

COME È FATTA Piaggio ha presentato oggi la versione Pic Nic, con un equipaggiamento dedicato a chi ama vivere momenti all’aria aperta, sia nelle gite fuori porta che nella scoperta dei sempre più numerosi angoli verdi delle città. Disponibile nelle colorazioni Verde e Grigio, la Vespa Pic Nic ha la sella bicolore, con seduta beige e fascia posteriore color testa di moro. Sulla sella troviamo poi un cadenino grigio chiaro e una cinghia con bandiera tricolore. La tonalità testa di moro torna anche negli inserti in gomma sulle pedane poggiapiedi e sul “cravattino” del frontale. L’allestimento si completa con i profili cromati della scocca e con i cerchi verniciati in grigio con bordi diamantati. Infine, come ogni edizione speciale Vespa, una targhetta sul retroscudo ne identifica la serie.

Vespa Primavera Pic Nic, la sella bicolore

PRONTA PER L’ABBUFFATA Vespa Pic Nic comprende un vezzoso cestino da picnic in legno intrecciato di rattan, che contiene una borsa termica rimovibile e un telo per sedersi sul prato, realizzato in tessuto jacquard e resistente all’acqua. Cestino e telo possono essere trasportati sui portapacchi posteriore e anteriore cromati (di serie), con una cinghia in cuoio marrone che diventa anche un manico per portarsi appresso il telo.

Vespa Primavera Pic Nic, il portapacchi con cestino posteriore

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Vespa Primavera Pic Nic sarà disponibile nei concessionari Piaggio a partire dal mese di luglio. Prezzi? La i-get 50 costa 4.699 euro, mentre la 125 costa 5.699 euro. I prezzi sono tutti franco concessionario e sono comprensivi di IVA.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/07/2022