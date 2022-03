In Vespa in impennata... ma trainando un aereo. Il record nel video

Vi ricordate Günter Schachermayr, lo stuntman austriaco che con la sua Vespa era salito sul tetto di una funivia, stabilendo un Guinnes World Record? Beh, ne ha fatta un'altra delle sue, stavolta trainando un aereo, naturalmente con la sua Vespa in impennata... Ecco il video.

GUINNESS WORLD RECORD Teatro dell’impresa l’aeroporto di Gschwandt, nell’Alta Austria. Schachermayr ha agganciato un Jesna – pesante più di una tonnellata – con un cavo in fibra Teufelberger lungo 7 metri, fissando l’altro capo a una speciale imbragatura che aveva indossato. Tutt'altro che semplice l'operazione – riuscita al 6° tentativo – con lo stuntman che ha dovuto muovere l’aereo facendo ricorso solo alla forza del proprio corpo e, una volta in impennata, ha dato sfogo alle sue doti di equilibrio e potenza, percorrendo la distanza di 125 metri – 99 i metri necessari per l’omologazione del Guinness – anche grazie a Heinz Breuer, amministratore delegato della società Life Compass e istruttore di volo, ai comandi del velivolo per mantenerne la traiettoria. Filmati e le fotografie sono stati spediti in Inghilterra, dove una commissione li esaminerà per l’omologazione del record. Alla prossima impresa!

Pubblicato da Michele Perrino, 22/03/2022