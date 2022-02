Ma com’è bello andare in giro... con una Vespa 125 Special LEGO!

Disponibile dal primo marzo il set dedicato a una delle icone storiche del Made in Italy. C’è anche il modello in scala 1:1 (ma non è in vendita)

Alzi la mano chi non è un vespista, o non conosce almeno una persona che lo sia. Non vedo nessuna mano alzata, e la cosa non mi stupisce... Uno dei simboli dell’Italia nel mondo, due ruote che hanno mosso intere generazioni, e che finalmente arriva anche in versione LEGO, in un set davvero impressionante. Seriamente, ragazzi, perché non è mai stata fatta prima?

LEGO Vespa 125: il modello in vendita dal 1 marzo

SET 10298 Questa la numerazione del nuovo set LEGO dedicato a Vespa 125, che conta la bellezza di 1.106 pezzi. Esatto, mille e centosei. Un numero importante, per un modello dalle dimensioni davvero generose: una volta montato misura infatti 35 cm in lunghezza, 22 in altezza e 12 in larghezza. Tanti i dettagli raffinati, a partire dal mazzo di fiori nel bauletto, la ruota di scorta e il cofano motore rimovibile, ma anche il manubrio sterzante e il cavalletto. Particolare curioso: per la prima volta nella storia dei LEGO, la ruota è composta da due colori, nero per la gomma e bianco per la parte interna dello pneumatico.

LEGO Vespa 125: particolare del cofano motore removibile

REPLICA 1:1 Per lanciare il modello sono stati coinvolti i giornalisti di Sky Guido Meda e Vera Spadini, che il 24 febbraio, presso il Museo Piaggio a Pontedera, hanno presentato il set, accompagnati da un modello in scala 1:1 della Vespa 125, fedelissimo all’originale, un vero e proprio capolavoro di ingegneria composto da 110.000 pezzi di 11 colori diversi, dal peso che sfiora il quintale, e realizzato in 320 ore di lavoro da un team di 4 esperti costruttori.

LEGO Vespa 125: visuale di 3/4 anteriore

ALLA FASHION WEEK Un modello identico alla Vespa 125 LEGO in scala 1:1, realizzato dal LEGO Certified Professional Riccardo Zangelmi, sarà presente alla Fashion Week di Milano che si sta svolgendo in questi giorni, al pop up store di Via Montenapoleone. Terminata la kermesse meneghina, il modellino inizierà un tour lungo tutto lo Stivale, a cominciare dal LEGO Store di Torino, dove rimarrà fino al 30 aprile.

LEGO Vespa 125: una fase del montaggio

QUANDO ARRIVA LEGO Vespa 125 sarà disponibile nei LEGO Store e online a partire dal primo marzo, al prezzo di 99 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/02/2022