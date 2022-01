Presto una nuova DeLorean Lego di Ritorno al Futuro? Video

Nel corso degli anni Lego ha stuzzicato il nostro orgoglio nerd realizzando una serie di set davvero interessanti. Il repertorio è molto ampio: si va dalla Batmobile del film di Tim Burton del 1989, alla Ecto-1 dei Ghostbusters del 1984, passando per il razzo lunare Saturn V fino all’immenso set del Titanic da oltre 9.000 pezzi. Ma le sorprese non sono finite, a quanto pare infatti la celebre azienda danese, dopo molti tentennamenti, avrebbe (il condizionale in questo caso è d'obbligo) approvato il MOC (My Own Creation) di Romuald Lemoine. Un nuovo (e sbalorditivo) kit della mitica DeLorean DMC-12 di Ritorno al Futuro. Al contrario di quello presentato nel 2013 (numero di serie 21103) composto da soli 400 pezzi e andato letteralmente a ruba, il nuovo dovrebbe rientrare nella serie Creator Expert e sfoggiare un aspetto più completo e dettagliato. Qui sotto trovate il video promozionale per Lego Ideas.

NON CI SERVONO STRADE! Del set già si conosce il numero di serie 10300. A dirla tutta il debutto ufficiale era previsto già per lo scorso novembre, ma per qualche motivo non meglio precisato la data di lancio è slittata ad aprile 2022 (forse 1/04/2022). Le prime indiscrezioni parlano di un prezzo di vendita intorno ai 170 euro. All’interno della confezione ci sarà anche lo schema per la conversione della DeLorean (qui DMC DeLorean elettrica) in auto volante. Una configurazione per rendere il modellino ancor più simile all’auto di Ritorno al Futuro - Parte II. La DeLorean aero-trasformabile disporrà di ruote inclinabili, cono Mr. Fusion per l’alimentazione dei tempo-circuiti e della mitica targa outatime con codice a barre. A completare il set: l’hoverboard di Marty McFly e una valigetta con le ricariche di plutionio di Doc Brown. Per il momento non sono previste minifigure. La speranza di tutti gli appassionati Lego e degli amanti della saga sci-fi è che la data del 1° aprile non si riveli essere un clamoroso pesce d’aprile.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 21/01/2022