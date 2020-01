TORNA LA DELOREAN Porte ad ali di gabbiano, carrozzeria in acciaio inossidabile non verniciato: la DeLorean DMC-12 si prepara a tornare in pista. Gli ordini non sono ancora aperti ma dal vicepresidente dell'azienda, James Espey, arriva la conferma di ripresa della produzione. Per realizzare i nuovi esemplari verrà utlizzato un mix di componenti nuove e parti vecchie rimaste sugli scaffali per tanti -troppi - anni. Sarà davvero la volta buona?

IL RENDERING Non molto tempo fa l'artista brasiliano thiagod3sign aveva immaginato di sottoporre a un trattamento restomod la mitica DeLorean DMC-12 con cui Doc Brown viaggiava nel tempo in Ritorno al Futuro. Ancora non si sapeva che per immaginarla ai giorni nostri, tra poco, non servirà più un rendering.

MA SARÀ VERO? Una nuova produzione dell'iconica auto degli anni Ottanta era già attesa nel 2016. A renderla possibile, infatti, è il Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act, una legge del 2015 che favorisce i piccoli costruttori, sottoponendoli a regole diverse da quelle che governano le società che operano nel mercato di massa, consentendo la costruzione di un massimo di 325 auto Made in the USA all’anno. Le lungaggini burocratiche che avevano impedito la produzione allora, però, potrebbero ripresentarsi. Sempre James Espey ha infatti fatto sapere che quando anche i federali, in questa occasione, facessero il proprio lavoro nei giusti tempi, non ci sarebbero gli estremi per produrre auto in base a questa legislazione per almeno un anno. E in ogni caso, ha aggiunto, la produzione non supererà le due auto a settimana, per un massimo di 100 auto all'anno. Tempi lunghi, dunque.

CARATTERISTICHE, MOTORE, PREZZO Se dovesse realmente arrivare in produzione come dicono, la nuova DeLorean condividerebbe il corpo con l'auto originale prodotta tra il 1981 e il 1983. A questo verranno però aggiunti fari moderni e un motore da 350 cavalli, con tecnologia di trasmissione all'avanguardia. Anche gli interni saranno rivisitati: meglio rifiniti rispetto all'originale, potranno contare su audio e sistemi di connettività moderni. Quando possiamo aspettarci di vedere su strada le prime DeLorean di nuova produzione? Se tutto fila liscio, tra circa un anno a partire da ora. Non saranno, però, alla portata di tutti: si vocifera che ogni esemplare costerà circa 100 mila dollari.