Autore:

Federico Sardo

DELOREAN RESTOMOD? Qual è un'auto che si presterebbe molto a un trattamento restomod, un restauro cioè che va a modernizzare anche le caratteristiche tecniche? Sicuramente la mitica DeLorean DMC-12, resa celeberrima dalla saga di Ritorno al Futuro: nel film l'auto è utilizzata come base per viaggiare nel tempo, pertanto l'idea di attualizzarla al presente è decisamente azzeccata.

COME APPARE L'artista brasiliano thiagod3sign si è dunque applicato su questo progetto, realizzando una versione restomod di DeLorean degna di un trattamento Singer su Porsche 911. Nel progetto, la carrozzeria in acciaio inossidabile non verniciata viene dipinta di nero, e vengono aggiunti parafanghi più ampi, ruote più grandi, un doppio sistema di scarico e spoiler anteriore e posteriore per un aspetto più aggressivo, mentre fari e fanali posteriori a LED pensano a dare alla vettura un aspetto più moderno.

IL MOTORE E GLI INTERNI Sicuramente in una reale versione restomod verrebbe aggiornato anche il motore. Un bel V8 o anche una soluzione 100% elettrica potrebbero andare a sostituire il V6 da 2,85 litri dell'originale, che generava soltanto 130 CV, per uno 0 a 100 km/h in 8,8 secondi. thiagod3signhas non si è dedicato a immaginare anche gli interni, ma siamo sicuri che sarebbero indubbiamente hi-tech, con touch screen e accessori futuristici. Sfortunatamente, per il momento questa DeLorean resta soltanto una fantasia, ma chissà che in futuro qualcuno non pensi a farla diventare realtà. E se fosse proprio Singer?