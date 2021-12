Lego Technic presenta la nuova BMW M 1000 RR

Quanti di voi, dopo aver letto - o visto - la prova della BMW M 1000 RR, non sognavano di averla nel proprio box? Che poi, una moto così bella, si meriterebbe anche uno spazio nel nostro salotto. Vi mancano quei 33.800 euro per portarla a casa? In vostro soccorso arriva Lego Technic, che vi permetterà - per molto meno - di sfoggiare nel vostro salotto una replica della supersportiva bavarese, composta dai mattoncini più famosi al mondo.

Il nostro Michele in sella alla BMW M 1000 RR a Vallelunga

DETTAGLI Certo, non avrà un motore 4 cilndri in linea da 212 CV, ma la M 1000 RR in versione Lego ha un cambio manuale a tre marce (più la folle), mentre la trasmissione finale presenta una catena oro. Non mancano alcuni dettagli come la forcella a steli rovesciati, il forcellone con un monoammortizzatore e... tre opzioni differenti per il display. Per posizionare la moto, c'è un piedistallo (di Lego, ovviamente) e una targhetta con la scheda tecnica della moto. Il modellino, in scala 1:5, misura 27,7 cm in altezza, 45,5 cm in lunghezza e 17 in larghezza.

PREZZO La BMW M 1000 RR by Lego Technic sarà disponibile dal 1 gennaio 2022 solo sullo store online di Lego BMW, mentre dal 1 marzo 2022 anche nei negozi. Il prezzo è di 199 euro e il set comprende 1.920 pezzi.

Pubblicato da Giorgio Sala, 09/12/2021