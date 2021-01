PEZZO DA COLLEZIONE Dopo Land Rover Defender, Ferrari 488 GTE e McLaren Senna, all’elenco dei gioiellini Lego 2020/2021 si aggiunge anche il kit ''2 in 1'' di Porsche 911. Composto da 1.458 pezzi, il set consente di realizzare, a piacimento, una 911 Targa o - in alternativa - una 911 Turbo. Entrambi i modelli si ispirano alle 911 degli anni '70 e '80. La principale differenza tra la 911 Turbo e la 911 Targa è la presenza su quest’ultima del caratteristico roll-bar fisso al posto del tettuccio. Un altro elemento distintivo è l’iconico codino “Duck Tail”, che adorna il posteriore della 911 Turbo. Il processo di sviluppo del set ha richiesto due anni di lavoro (influenzati dallo scoppio della pandemia), un periodo di riflessione durante il quale il team di Lego ha scelto di optare per un kit di costruzione modulabile. Una soluzione ingegnosa che offrisse al cliente l’opportunità di scegliere fra due diverse configurazioni di 911.

FEDELE ALL'ORIGINALE Per realizzare una copia il più fedele possibile alla mitica 911 e per catturarne il fascino intramontabile, Lego ha lavorato a stretto contatto con la Casa di Stoccarda e il risultato è a dir poco sorprendente. Basta uno sguardo alla parte anteriore della coupé in mattoncini, per capire che si tratta di una 911: i classici fari rotondi, frontale affusolato e un paraurti spiovente. Sulla 911 Targa si nota immediatamente il lunotto posteriore in “vetro” e il tettuccio rimovibile, che all’occorrenza può essere riposto nel vano portabagagli anteriore. Grande cura al dettaglio anche per lo scomparto motore, dove spicca il “ventolone” per il raffreddamento del radiatore. Altre features del set includono: sedili anteriori ribaltabili, leva del cambio, sterzo funzionante e specifici cerchi neri per la 911 Turbo.

SET ESCLUSIVO Il kit Lego Creator Porsche 911 (numero di serie 10295) è già presente sul sito web dell’azienda danese. I fan devono però aspettare fino al 1° marzo 2021, data di sbarco nei Lego Store e apertura ufficiale delle vendite. Tuttavia, iscrivendosi al programma fedeltà Lego si potrà ricevere Lego Porsche 911 in edizione limitata, un kit di montaggio esclusivo che include certificato di proprietà, un portafogli e quattro pubblicità vintage ricreate proprio con i modellini Lego della 911. Il costo del set è di 129,90 euro, siete pronti a rompere il salvadanaio?