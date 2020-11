REGALO DI NATALE? NI State già pensando a qualche bel regalo di Natale per voi-- pardon, per figli e/o nipoti? La nuovissima Ferrari 488 GTE “AF Corse #51” di LEGO Technic potrebbe essere il dono definitivo... Peccato che arriverà nei LEGO Store solo il primo gennaio del prossimo anno. Ma i regali vanno bene anche se in leggero ritardo, non è vero?

ROSSA A CUBETTI La nuova arrivata della scuderia (anche non ufficiale...) di automobili marchiate LEGO non è solo bellissima, ma è anche uno dei pezzi più prestigiosi di sempre... La LEGO Technic Ferrari 488 GTE “AF CORSE #51” è stata infatti progettata con la collaborazione della stessa casa di Maranello (con cui LEGO collabora da oltre quindici anni), con i risultati che potete vedere in queste immagini e nel video a fondo pagina, e che tra poco più di un mese, volendo, potrete toccare con mano e montare voi stessi.

MOTORE IN MOVIMENTO Il modello è estremamente ricco di particolari ed elementi di design caratteristici, e non parliamo solo dello stemma del Cavallino Rampante sul volante, o dei numerosi adesivi che riproducono quelli montati sulla carrozzeria di una delle auto protagoniste delle gare di endurance. Più accattivanti, per gli appassionati di LEGO, le sospensioni anteriori e posteriori, e perfino il motore V8 con pistoni in movimento.

SPECIFICHE E PREZZO Il modello è lungo 48 cm, ed è composto da ben 1.677 pezzi. Il set 42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51” sarà disponibile dal primo gennaio (come la LEGO Technic McLaren Senna) nei LEGO store e sul sito lego.com al prezzo consigliato di 179,99 euro.