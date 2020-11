REGINA DEI RALLY È risaputo, mettersi in garage una Lancia Delta Integrale 16v originale e funzionante non è cosa semplice al giorno d’oggi. Ma non disperate, un rimedio lo si trova sempre e, se proprio non foste in grado di resiste al fascino della mitica “Regina” dei rally, potete sempre rifarvi con questo progetto Lego MOC (My Own Creation). Non si tratta di una replica ufficiale Lego, ma appunto di un MOC, un modello realizzato da un amatore e tutt’ora sotto valutazione sul sito Ideas.Lego. Per il riconoscimento ufficiale e la messa in produzione da parte di Lego è necessario ottenere più di 10.000 supporter in un arco limitato di tempo. Al suo creatore ci sono voluti 15 mesi di duro lavoro per completare l’opera, assemblando e smontando i piccoli mattoncini alla ricerca della configurazione che rispecchiasse al meglio il design dell’indimenticabile gioiello anni ‘90.

FEDELE IN OGNI DETTAGLIO Costruito a partire da un telaio Lego Technic utilizzando componenti Lego Creator, il modellino sfoggia la classica livrea Martini Racing ed è azionato da tre piccoli motori elettrici. La Delta dispone inoltre di sterzo a geometria Ackermann, sospensioni anteriori e posteriori, trazione integrale controllabile tramite la leva del cambio nell'abitacolo, differenziale anteriore e fari perfettamente funzionanti, per un totale di 2.584 pezzi. ''Man mano che mi addentravo nel progetto, ha riscoperto la mia passione per l'ingegneria, il design e la storia di questa incredibile automobile. È stato davvero fantastico venire a conoscenza degli aneddoti che ruotano attorno a questa vettura'', ha dichiarato l’ideatore della Delta Integrale in miniatura. Per ora, il MOC di Delta Integrale 16v ha raccolto 3.680 sostenitori, rimangono però 474 giorni prima dello scadere dei termini. Che aspettate? Correte a votarlo!