PASSATO PRESENTE Per un'auto speciale, un trattamento speciale. Subito dopo aver dissotterrato Lancia Delta dai meandri della nolstalgia, e dopo avere curiosato prezzi e quotazioni dei modelli più simbolici del mitico ''Deltone'' del secolo scorso, torniamo in argomento perché proprio in questi giorni termina la gara per portarsi a casa un esemplare di una serie che soltanto a nominarla mette i brividi. Tra i gioielli all'asta online RM Sotheby's - Palm Beach 2020, anche una Delta HF Integrale Evoluzione del 1992 in perfetto stato di conservazione. Guardare per credere.

DELTA PREZZO Per formulare la propria offerta, c'è tempo fino a giovedì 26 marzo. L'auto è valutata tra i 70.000 e i 90.000 dollari, equivalenti a un range tra i 65.000 euro e gli 83.500 euro: al momento di scrivere, e con due giorni ancora alla chiusura della gara, l'asticella è a quota 37.000 dollari (34.000 euro circa): facile tuttavia immaginare come il rush finale vedrà queste cifre crescere notevolmente, fino ad avvicinarsi o superare la quotazione ufficiale. D'altra parte, entrare in possesso di un Deltone non è circostanza di tutti i giorni. Siamo i primi a voler conoscere l'epilogo della contesa.

EVOLUZIONE DELLA SPECIE L'esemplare di Delta HF Integrale Evo messa in palio dalla casa d'aste inglese appartiene a un proprietario residente negli Stati Uniti, un dettaglio che agli appassionati americani della mattatrice del Mondiale Rally anni Ottanta e primi anni Novanta non passa affatto inosservato. L'Integrale Evoluzione rappresenta in particolare l'ultimo atto di una saga che vide Lancia aggiudicarsi 6 titoli iridati di seguito, sebbene gli ultimi due in forma semi-ufficiale, sotto l'egida del team Martini Racing. ''Evoluzione'' perché tutta nuova, a partire dalla geometria delle sospensioni.

BRAND AMBASSADOR A Palm Beach è dunque in attesa di un nuovo padrone una Integrale Evo verniciata in Derby Green, interni in Alcantara e tutti i documenti che comprovano manutenzione ordinaria e straordinaria. Sotto il cofano, il 4 cilindri turbo da 2 litri che in edizione stradale erogava 205 cv e 298 Nm, proiettando l'auto sullo 0-100 km/h in 5,9 secondi, raggiungendo una velocità massima di 220 km/h, dialogando infine con gli assi anteriore e posteriore tramite un cambio manuale a 5 marce. Delta Integrale un pezzo di storia, e orgoglio made in Italy nel mondo. Ancora oggi.