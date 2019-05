Autore:

Matteo Gallucci

GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI Della Lancia Delta, tra mito e leggenda, conosciamo davvero tutto. L’icona del mondo dei rally ha raggiunto in questi anni le sue massime quotazioni nel mercato dell’usato e acquistarne una, integra e funzionante, ad un ragionevole prezzo è sempre più difficile. Così quando ho scovato in rete un esemplare di Delta V16 del 1989 messa all’asta online da Bring A Trailer ho voluto seguire l’evoluzione delle offerte della settimana fino all’ultimo giorno utile per le offerte: oggi!

NON È BELLA, PIACE! Ok, l’esemplare messo nel mirino non è dei più fedeli e appetibile per chi cerca una vettura completamente originale. Questa Lancia Delta Integrale è stata importata negli Stati Uniti dalla Polonia e presenta quattro luci ausiliari frontali in stile rallye, sedili sportivi in pelle Recaro e una livrea Martini Racing completamente personalizzata che trova molti richiami anche nell'abitacolo (vedi interni porta, volante e cambio). Gusto estetico a parte, il telaio non presenta un filo di ruggine e ha percorso solo 100.000 km tondi tondi. Sotto al cofano il 2.0 litri turbo da 205 CV, che trasmette la sua potenza su tutte e quattro le ruote (integrale) e viene gestito dal cambio manuale a 5 marce. Propulsore che nel 2016 è stato oggetto di un completo rebuild; frizione, differenziale e ammortizzatori sono stati sostituiti a nuovo e nel 2017 la vettura ha ricevuto un ulteriore corposo tagliando con diversi upgrade e il cambio di tutti i liquidi (VIDEO nella gallery).

RADDOPPIA MA NON SCOPPIA Se pur non fedelissima alle sue origini, questa deltona sembra essere un vero un affare visto che il prezzo raggiunto nei primi giorni è stato di soli 5.100 dollari per poi raddoppiarsi ed arrivare a 10.250 (9.163 euro al cambio attuale) nelle ultime 24 ore. Fosse in Italia non ci penserei un solo attimo e andrei quantomeno a vederla… purtroppo questa Lancia Delta Integrale V16 (che così allestita ricorda una Evo 2) si trova a New York nel centralissimo quartiere di Manhattan e per portarla nel Bel Paese bisognerebbe aggiungere al totale almeno 2.000 euro di trasporto più nuova immatricolazione… anche se la targa polacca potrebbe aiutare nell'intento. Anche se a cuor non si comanda, prima di una eventuale offerta last minute, fate bene i conti.