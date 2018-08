Autore:

Lorenzo Centenari

DELTA IS BACK L'idea sarebbe stata quella di mostrare il proprio gioiellino già lo scorso maggio a Villa d'Este, invece i tempi si sono leggermente allungati. E così, per accompagnare in società la propria Lancia Delta Integrale Speciale, la torinese Automobili Amos ha battezzato l'esclusiva rassegna elvetica Grand Basel, in programma a Basilea dal 6 al 9 settembre prossimi. Delta torna in prima pagina, Eugenio Amos non ha dubbi: l'emozione dal vivo sarà valsa l'attesa.

GEMELLE DIVERSE Sono almeno tre anni, che nelle officine Amos si lavora al progetto di una rievocazione del leggendario Deltone, un marchio nel marchio che a distanza di quasi tre decenni dai suoi ultimi successi iridati non cessa di ispirare moti di passione e di eterna fedeltà. La Integrale Speciale by Automobili Amos somiglia in tutto e per tutto alla belva da Mondiale Rally (6 titoli consecutivi dal 1987 al 1992). In realtà, le modifiche interne ed esterne sarebbero oltre un migliaio.

EVO STYLE Presa come base di partenza Delta Integrale, il pilota, collezionista e costruttore Eugenio Amos ha messo mano soprattutto alla carrozzeria, realizzata a mano e in buona parte in alluminio, e dalle appendici che (come nel caso di carreggiate e passaruota maggiorati) ricordano la Integrale Evoluzione. Dai rendering preliminari, la Integrale Speciale adotta inoltre la configurazione a 3 porte, anziché 5 come nel modello originale.

PER POCHI ELETTI Ancora nessuna informazione riguardo al prezzo, che in ogni caso non sarà (come è giusto che sia) esattamente popolare. Un dettaglio, dal momento che di Delta Integrale Speciale ne verranno costruiti solo pochissimi esemplari. D'altra parte, ciascuno di essi richiederà qualcosa come 4 mesi di lavoro quotidiano. Più Speciale di così...