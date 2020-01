SOGNO A QUATTRO RUOTE Poche cose mandano in fibrillazione gli appassionati di corse e di automobili. Tra queste, le Lancia da rally e la livrea Martini Racing. E se una Lancia da rally con livrea Martini Racing è il nirvana, cosa mai potranno essere SEI Lancia Martini Racing messe assieme?

COME INVESTIRE I RISPARMI Se vi avanzano sette milioni e mezzo di dollari, potreste fare un serio pensierino all’asta delle auto da corsa di John Campion, il fondatore della società che ha fornito generatori portatili per band come Rolling Stones, U2, Kiss ed AC/DC, e che ha fatto abbastanza soldi da accumulare, negli anni, una discreta collezione di auto da corsa. Tra di loro, le sei Lancia che vedete in questa pagina, e che stanno per essere messe all’asta.

Giusto per mettere le cose in chiaro, ecco di quali capolavori stiamo parlando (e non si tratta di esemplari da salone, ma di auto che hanno realmente corso):

Delta HF Integrale Gruppo A (1988)

(1988) Beta Montecarlo Turbo (1981)

(1981) LC1 (1982)

(1982) LC2 (1983)

(1983) Delta S4 Corsa Gruppo B (1985)

(1985) 037 Rally Evo 2 (1984)

(1981)Vincitrice della 24 Ore di Le Mans del 1981 e di qualunque altra tappa del WEC di quell’anno, la Beta (disegnata da Pininfarina) pesava meno di 800 kg.

(1982)Questa meravigliosa barchetta con ruote posteriori coperte e ala posteriore fissa è stata costruita in soli quattro esemplari.con Teo Fabi e certain Riccardo Patrese al volante.

(1983)Costruita per rimpiazzare la LC1 nella 24 di Le Mans, la LC2 ha avuto l’ingrato compito di scontrarsi contro l’imbattibile Porsche 956.

(1984)Cambiamo disciplina e passiamo al mondiale rally, dove la 037 ha debuttato guidata da Markku Alen come vettura da ricognizione prima del Rally dei 100 laghi del 1984., ed è stata poi rimpiazzata dalla Delta l’anno successivo.

(1985)Trazione posteriore, turbocompressore e sovralimentazione nella stessa macchina: il risultato?. La S4 ha vinto la 1000 miglia del 1986.

(1988)Vincitrice nella gara di debutto in Portogallo,, soprattutto nelle mani di Miki Biasion. L’esemplare all’asta è l’unico ad aver vinto due rally.