ALL’ASTA Negli Stati Uniti una Chevrolet Camaro vale circa 25.000 dollari, questa costa quaranta volte tanto. Vi state chiedendo il perché di un prezzo tanto elevato? La risposta è semplice, si tratta di una Camaro one-off disegnata e autografata da John Force, celebre pilota statunitense, che per sedici volte ha conquistato il titolo dalla National Hot Road Association (NHRA), l’Ente che organizza le adrenaliniche corse fra dragster su suolo americano. Il nome di questo bolide? Chevrolet Camaro COPO 2020 John Force Edition.

UNICA Questa esclusivo esemplare unico si basa essenzialmente sulla serie speciale COPO, presentata lo scorso anno al SEMA di Las Vegas e realizzata in un totale di 552 unità. Camaro John Force Edition si differenzia dalla COPO per la grande bandiera a stelle e strisce applicata sul cofano e per la sua speciale tinta nera. Immancabili poi le strisce in stile dragster, che partono dal paraurti anteriore e giungono fino al diffusore posteriore. Sulle fiancate spicca invece l’autografo ''John Force'', ripreso sul bordo del grande air-scoop frontale e all’interno dell’abitacolo.

COME UN DRAGSTER A spingere questa stupefacente one-off ci pensa un V8 5.700 cc con sistema di sovralimentazione Magnuson, in grado di sviluppare qualcosa come 580 CV a 8.0000 giri/minuto, che le fa toccare una velocità massima di 257 km/h. La John Force Edition dispone inoltre di uno speciale pacchetto racing, che comprende prese d’aria in carbonio, doppia batteria, un cambio rapido e addirittura un paracadute per arrestarne la corsa, proprio come un dragster. Se il rombo di un V8 americano è musica per le vostre orecchie, sappiate che l’auto andrà all’asta proprio questo fine settimana alla Barrett Jackson Scotsdale Auction, a un prezzo che dovrebbe toccare il milione di dollari. Per il fortunato che metterà le mani sulla Camaro one-off, in omaggio un casco e una tuta da corsa offerti da John Force in persona. Il minino che potesse fare.