Autore:

Lorenzo Centenari

COUNTDOWN Se ami le auto made in USA, se per te la perfezione è un ottovù Small Block forgiato nel Midwest, beh allora farai un sacrificio, questa sera te ne andrai a letto presto e punterai la sveglia per le 4.30 di mattina. La diretta streaming di uno degli eventi automotive più elettrizzanti del 2019, la cerimonia del reveal di nuova Chevrolet Corvette, prenderà il via giovedì 18 alle 19 ora locale di Orange County, California. La puoi seguire anche da questa pagina: semplicemente, aspetta l'ora X e premi il tasto play qui sotto. Per ingannare l'attesa, in gallery trovi un video teaser da pelle d'oca. Dal quale anche apprendere perché proprio la data del 18 luglio 2019 (o 07.18.19...).

INDIETRO TUTTA La presentazione di Chevrolet Corvette 2020, nome in codice C8 in quanto ottava generazione di un mito che sopravvive da 65 anni, non è un momento come un altro. Per la prima volta nella storia, Corvette capovolge la sua impostazione e piazza il motore dietro l'abitacolo anziché sotto il cofano anteriore. La soluzione dello schema "indietro tutta" con trazione e propulsore posteriori influenza non di poco il design stesso: sbalzi anteriori inferiori, cockpit avanzato e prese d'aria ricavate dalle porte laterali sono solo alcune delle conseguenze di una rivoluzione concettuale coraggiosa, e che strizza l'occhio al pubblico europeo.

OTTOVOLANTE A proposito di motori: stando ai rumors, nuova Chevrolet Corvette C8 è equipaggiata da tre soluzioni, tutte e tre (of course) a 8 cilindri. Entry level intepretato da un V8 da 6,2 litri e 466 cv, step intermedio un V8 twin-turbo da 4,2 litri e 650 cv, al top infine un altro V8 twin-turbo da 5,5 litri e 850 cv, evoluzione della C7R da corsa. Si vocifera anche di una versione ibrida: accoppierebbe al 5,5 litri V8 a due motori elettrici, arrivando così all’incredibile potenza di 1.000 cv. Gestione delle marce affidata a un cambio a doppia frizione e 8 marce. Ora, fino a domattina, silenzio radio. Fino a quando non parlerà lei in prima persona, con il proprio eterno fascino.