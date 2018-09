Autore:

Marco Congiu

VOLARE, OH OH Una volta, le immagini di una Chevrolet Corvette a motore centrale posteriore si sarebbero pagate a peso d'oro. Adesso, sono mesi che Chevrolet ha tutto l'interesse nel mostrare la sua nuova Corvette C8 in fase di test al Nurburgring. E stavolta i nostri fotografi hanno immortalato in questi scatti la Corvette 2019 durante una prova ad alta velocità. Sì, ma quanto veloce? Tanto da staccare tutte e quattro le ruote da terra.

CONFRONTO DIRETTO Oggi possiamo mostrarvi molto di più: oltre alla nuova Chevrolet Corvette C8, possiamo farvi vedere un confronto diretto con la Corvette C7 che tallona da vicino la novità di General Motors. Lo stile cambia drammaticamente: addio al cofano lungo, sotto il quale si nascondeva il motore, che nella nuova C8 troverà spazio al posteriore. Troviamo, poi, enormi prese d'aria sulle fiancate della nuova Corvette 2019: l'entry-level dovrebbe montare il 6.2 litri V8 da 460 CV, passando al V8 da 4.2 litri e 650 CV fino al top di gamma V8 da 5.5 litri e ben 850 CV.

ANCHE PER LE CORSE È più che lecito aspettarsi una versione da corsa della nuova Chevrolet Corvette C8, la C8 R. Il debutto dovrebbe coincidere con il prossimo Salone di Detroit 2019.