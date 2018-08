Autore:

Matteo Gallucci

ANTEPRIMA Le nostre infallibili spie sono riuscite ad intrufolarsi nell'autodromo Road America a Elkhart Lake nel Wisconsin. Una missione impossibile visto che dopo la gara del campionato IMSA WeatherTech SportsCar Championship della scorsa settimana la Chevrolet ha tirato fuori dal cilindro quella che sarà la sua novità più scottante del 2019.

RIVOLUZIONARIA Le prime foto mostrano la nuova Corvette C8 camuffata a dovere per i test in circuito anche se si intravedono molto chiaramente le nuove forme. La silhouette è da supersportiva: anteriore basso a sbalzo corto con una grande presa d'aria frontale, il parabrezza molto inclinato in posizione avanzata come se il collaudatore stesse seduto tra le ruote anteriori, prese d'aria a importanti sul laterale e una grande alettone e diffusore al posteriore. È evidente l'enorme studio dell'aerodinamica di questa supercar che, per la prima volta nella sua storia, adotta il motore nella zona posteriore cambiando di netto le sue proporzioni rispetto al passato visto che il classico lungo cofano motore anteriore non serve più. Lo stile, invece, è indubbiamente Corvette fin dal primo sguardo.

MOTORE ANCHE IBRIDO Non abbiamo dati tecnici confermati per la nuova Corvette C8. Sappiamo che la più potente Corvette C7R è equipaggiata con un motore V8 da 5.5 litri. Rumors dalla pista parlano di addirittura tre motorizzazioni disponibili per la prossima supercar americana: un V8 da 6.2 litri e 466 cv, un V8 twin-turbo da 4.2 litri e 650 cv e un V8 twin-turbo da 5.5 litri e 850 cv evoluzione della C7R da corsa. Parlando quasi di "fantamercato estivo" le speculazioni vanno oltre: sembrerebbe in programma anche lo sviluppo di una versione ibrida che abbinerebbe al 5.5 litri V8 a due motori elettrici sfondando il muro di potenza di 1.000 cv oltre ad adottare la trazione integrale.

QUANDO ARRIVA Chevrolet vuole stupire in casa prima di tutto i suoi appassionati e ci aspettiamo di vedere già il prossimo anno la nuova Corvette C8 quasi sicuramente presentata durante la kermesse del Salone di Detroit 2019. Visto la grande rivoluzione in atto inizialmente sarà affiancata alla Corvette C7 attualmente a listino.