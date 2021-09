Dopo le foto spia dei muletti in fase di collaudo, ecco la prima immagine ufficiale della nuova Corvette C8 Z06, versione pompata della Stingray a motore centrale, condivisa su Instagram dalla Casa. Nella foto vediamo la nuova Corvette Z06 verniciata in un bel grigio metallizzato chiamato Silver Flare Metallic, abbinato a interni rossi. La particolare tinta evidenzia i tagli di luce, che sottolineano l'andamento scolpito del cofano e il paraurti anteriore ridisegnato: con aperture più grandi per portare più aria agli scambiatori di calore.

Nuova Corvette Z06: dettaglio della fiancata

IL DILEMMA DELL'ALA POSTERIORE Lo spoiler posteriore ha poi un profilo più pronunciato di quello della Stingray, anche se meno di quello visto sui muletti (foto sotto), e le prese d'aria laterali sono state ampliate. Sotto di esse, si intravedono le targhette identificative del modello, a fugare ogni dubbio sulla sua identità. Le minigonne laterali sono verniciate in nero, mentre dietro agli ampi cerchi occhieggiano pinze freno smaltate di rosso.

VEDI ANCHE

Chevrolet Corvette Z06: visuale di 3/4 posteriore

CARATTERE RACING Il motore, nome in codice LT6, è basato sull'unità LT5.5 della Corvette C8.R che corre nell'endurance (sotto, alla 24 Ore di Daytona 2021): ha la distribuzione a doppio albero a camme in testa e l'albero piatto, come le Ferrari, ad agevolare il raggiungimento di regimi più elevati della soluzione con albero a croce. E con una cilindrata di 5,5 litri è più piccolo del 6,2 litri adottato sulla Stingray standard, eppure è accreditato di 617 CV e 678 Nm di coppia. Il cambio dovrebbe essere del tipo a doppia frizione, come nel modello standard, ma aggiornato con una scatola in magnesio per contenere il peso.

24 Ore Daytona 2021: la Corvette C8.R #3

SCARPE GROSSE Quanto agli pneumatici, l'equipaggiamento più sportivo prevede Michelin Pilot Sprot Cup 2 R e la misura delle gomme posteriori è stata confermata in 345/25 su cerchi 21 pollici. Il debutto ufficiale della Corvette Z06 è atteso per il 26 ottobre e sulla supercar americana c'è ancora molto da scoprire: stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/09/2021