DEBUTTO A SPA La Corvette torna a fare la sua apparizione nel FIA World Endurance Championship e per farlo ha scelto il circuito di Spa. Dopo le modifiche al calendario delle scorse settimane, la 6 ore in terra belga è diventata la prova di apertura della stagione 2021. Il marchio americano aveva annunciato la presenza di una vettura al via di Portimao - in precedenza tappa di avvio di stagione ora posticipata a giugno - in preparazione della 24 ore di Le Mans in cui tornerà dopo un anno di assenza.

RITORNO DI GAVIN La presenza di una vettura all'avvio di stagione in Belgio vedrà una C8R affidata dal team Pratt&Miller - preparatore ufficiale e squadra corse in America per Corvette - alla francese Larbre Competition. La squadra di Jack Leconte ha militato per anni nell'endurance con una Corvette nella classe GTE-Am prima di passare in LMP2. Con l'occasione, Corvette ritrova Oliver Gavin, pilota ufficiale del marchio americano per diversi anni e che torna per una partecipazione spot affiancando Antonio Garcia. L'inglese aveva terminato lo scorso anno il suo ruolo da pilota a tempo pieno nell'IMSA Weathertech Sportscar Championship.

DUE VETTURE A LE MANS Dopo i problemi della scorsa stagione legati al Coronavirus, con le difficoltà a spostare lo staff del team dall'America alll'Europa e relative quarantene da rispettare, quest'anno la Corvette tornerà a Le Mans con le classiche due vetture. La prima sarà affidata a Nick Catsburg, Antonio Garcia e Jordan Taylor mentre la seconda sarà guidata da Tommy Milner, Nick Tandy ed Alexander Sims. Non sono previste altre partcipazioni del marchio americano tra Spa e Le Mans (Portimao ha rilevato la data del 13 giugno con lo spostamento della 24 ore ad agosto mentre Monza rimane a metà luglio, ndr). Si vocifera di una possibile partecipazione alle gare successive anche alla luce del disimpegno dei diretti avversari nel campionato americano. Dopo la 24 ore di Daytona - disputata lo scorso gennaio - e la 12 ore di Sebring in programma il prossimo week end, la classe GT Le Mans vedrà al via solamente le due Corvette con la classe che verrà cancellata a fine stagione.