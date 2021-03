CALENDARIO MODIFICATO Anche la stagione 2021 del FIA World Endurance Championship non è esente da modifiche. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi dello spostamento in avanti di due mesi della 24 ore di Le Mans, ora anche le prime tappe del calendario subiscono delle modifiche. La corsa che doveva dare il via alla stagione, la 8 ore di Portimao, slitta al 12-13 giugno, proprio la data origiariamente prevista per le Mans.

RESTRIZIONI COVID SUL PORTOGALLO Ciò è dovuto alle restrizioni sugli spostamenti verso il Portogallo emanati dal governo locale che rendono difficoltoso per le squadre raggiungere la sede di gara. Per chi entra nello stato è stato imposto un regime di quarantena di due settimane. La gara passa così dal 4 aprile a metà giugno, diventando quindi il secondo appuntamento del campionato inserendosi tra le tappe di Spa e Monza che rimangono - al momento - inalterate.

SPA APERTURA DI STAGIONE Sarà la pista belga di Spa-Franchorchamps ad ospitare la prima corsa della stagione conservando la sua originaria collocazione nel week end del 2 maggio. Più precisamente, a Spa si correrà di sabato come negli anni scorsi. Nei giorni precedenti in Belgio si disputerà anche il Prologo. Con il cambio della sede della prima prova stagionale si è deciso di non gravare sui costi dei team accorpando il test collettivo al primo week end di gara.

CALENDARIO AGGIORNATO WEC 2021

26-27 aprile - Spa, Prologo

1 maggio - 6h Spa

13 giugno - 8h Portimao

18 luglio - 6h Monza

21-22 agosto - 24h Le Mans

26 settembre - 6h Fuji

20 novembre - 6h Bahrain