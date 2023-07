Ferrari celebra a Goodwood la storica vittoria alla Le Mans 2023

Nel suggestivo scenario del Regno Unito, al Festival of Speed di Goodwood, la Scuderia Ferrari ha festeggiato la leggendaria vittoria ottenuta lo scorso giugno nella 24 Ore di Le Mans del Centenario. Assieme alla 499P con il numero 51 che ha tagliato per prima il traguardo al Circuit the la Sarthe, hanno sfilato anche altre due iconiche vetture del Cavallino Rampante, concludendo la parata nella zona paddock nella Goodwood House, dove sono rimaste per farsi ammirare dai fan fino alla fine della manifestazione. Sotto i riflettori brillavano la Ferrari 250 TR/58 e la 275 P, i modelli che avevano conquistato la vittoria a Le Mans rispettivamente nel 1958 e nel 1964. A guidare queste indimenticabili vetture da competizione c'erano il pilota britannico James Calado e l'italiano Antonio Giovinazzi, entrambi acclamati dal caloroso e competente pubblico locale.

LA CELEBRAZIONE Ad aprire la parata, con orgoglio, c'era la SF90 Stradale, vestita con una speciale livrea in omaggio all'Hypercar 499P, al volante: Enrico Galliera, Ferrari Chief Marketing and Commercial Officer, affiancato dal pilota spagnolo Miguel Molina. Accolte da fragorosi applausi degli appassionati, le vetture hanno sostato di fronte alla dimora del Duca di Richmond, dove i piloti protagonisti della stagione del FIA WEC con la squadra Ferrari - AF Corse hanno salutato con entusiasmo i numerosi tifosi che li aspettavano. A ripercorrere la vittoriosa esperienza a Le Mans si sono infine succeduti i racconti di Molina, che nel Campionato Mondiale di durata condivide la vettura numero 50, la 499P, con Antonio Fuoco e Nicklas Nielsen. Poi è stata la volta di Giovinazzi e Calado, che lo scorso 11 giugno hanno festeggiato sul gradino più alto del podio insieme ad Alessandro Pier Guidi.

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/07/2023