Qatar, Prologue Day 2: Porsche ancora davanti con Penske

Subito dietro Cadillac e la Ferrari di AF Corse, Toyota non cerca il limite

PORSCHE LEADER E' stato un Prologo all'insegna della Porsche che, nella prima giornata con il team privato Jota, e nella giornata di ieri con la 963 ufficiale di Penske, ha comandato tutte le sessioni nella pista nel deserto del Qatar che sabato ospiterà la prima gara del mondiale WEC. Nella seconda giornata di prove a mantenere saldamente la prima posizione è stato Frederic Makowiecki. Il francese chiude con la miglior prestazione assoluta.

INSEGUONO CADILLAC E FERRARI Alle spalle della 963 si sono piazzate la Cadillac di Ganassi e la terza Ferrari di AF Corse, quella guidata da Robert Kubica, Yifei Ye e Robert Shwartzman. A seguire le altre 499P del marchio italiano che, avendo già provato privatamente su questa pista durante l'inverno, si è concentrato più sulla prestazione. Discorso diverso per Toyota, che ha occupato le posizioni di rincalzo della classe Hypercar concentrandosi sul passo gara così come Alpine e Lamborghini. Promette bene la Peugeot che continua il lavoro di crescita dopo le prime gare disastrose. Si inserisce anche BMW, new entry nel mondiale.

ASTON IN GT3 A primeggiare nella nuova classe LMGT3 è stata l'Aston Martin del D'Station racing che però non è andata sotto la prestazione siglata dalla McLaren nella giornata precedente rimasta il riferimento da battere. Bene le due Ferrari di Vista/AF Corse che si mantengono tra i primissimi mentre convince la Lexus. Centro classifica per il WRT che sta affinando le BMW M4 sulle quali correrà anche Valentino Rossi, a tempo pieno nel WEC quest'anno.

Classifica

Pubblicato da Marco Borgo, 28/02/2024