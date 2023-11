Nel 2023 quasi raddoppiato l'audience TV

Cresce l'interesse per il campionato ma lo staff frena sulle vetture al via nel 2024

OTTIMO SEGUITO Dopo la prima stagione di rilancio, il FIA World Endurance Championship guarda al 2024 con l'ottimismo dei positivi risultati raggiunti. Ad accrescere l'interesse verso il campionato endurance è stata quest'anno la tanto attesa crescita dei marchi nella classe Hypercar che ha visto la categoria di riferimento - solitamente sguarnita - allargarsi con l'avvento di Ferrari, Porsche e Cadillac (oltre a Peugeot che era entrata nel corso del 2022). L'anno prossimo saranno al via anche BMW, Lamborghini, Alpine ed Isotta Fraschini.

AUDIENCE RADDOPPIATO Già dalla roboante pole position della Ferrari nel round di apertura di Sebring si era capito che l'attenzione di tutti i fan si era catalizzata sul WEC, ma la vittoria delle rosse alla 24 ore di Le Mans - edizione del centenario - ha dato la definitiva consacrazione alla serie che sta riproponendo le battaglie del glorioso 'mondiale marche' dove i costruttori più importanti ed iconici si sfidavano nelle gare classiche delle competizioni di durata. Come dichiarato dai vertici dell'ACO Le Mans, l'audience televisivo di questa stagione 2023 è quasi raddoppiato rispetto al passato. Raddoppiato anche il seguito dei fan tramite le piattaforme social come ottimo è stato il riscontro della docu-series 'WEC Full Access' su Youtube, format analogo di quello della Formula 1 con approfondimenti e 'dietro le quinte' del WEC che ha avuto più di 400'000 visualizzazioni.

VIA LE LMP2, FRENO ALLE GT3 Dalla prossima stagione la continua crescita delle Hypercar (19 presenze assicurate, ndr) e le nuove vetture GT3 che aprono ad un parco costruttori più ampio ha portato all'eliminazione della classe LMP2. Tuttavia sempre l'ACO Le Mans ha frenato sul numero di vetture che saranno accolte nella nuova classe GT. Volendo comunque riservarsi un ruolo di esclusività (come era con le GTE che precludevano l'arrivo di nuovi marchi) da Le Mans hanno ristretto ai soli iscritti al WEC la partecipazione alla 24 ore di Le Mans. Questo sia per dare la priorità ai team della classe Hypercar sia per contenere il numero delle vetture che su piste quali Imola e Austin supererebbero la capienza dei box.

37 VETTURE Si capisce quindi che l'accordo di una stagione con Imola potrebbe essere legato ai lavori in corso a Monza che ritornerebbe in calendario nel 2025. Sta di fatto che le vetture al via nella prossima stagione dovrebbero essere 37, le stesse viste quest'anno anche se divise su tre classi. La mossa di escludere i team non iscritti a tempo pieno va a svantaggio di Mercedes e Audi che si vedrebbero escluse dal mondiale e parallelamente anche dalle serie continentali. Con due auto ciascuno saranno invece presenti Aston Martin, Ferrari, Ford, Porsche, Lamborghini, Corvette (tramite Cadillac) Lexus (Toyota), BMW e McLaren.

Pubblicato da Marco Borgo, 09/11/2023