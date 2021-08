ANCHE LA PIÙ POTENTE Sogni mostruosamente proibiti, li definiva Emanuele lo scorso dicembre, parlando dei diversi modelli della nuova Corvette C8 a motore centrale, la supercar americana finalmente in arrivo anche in Italia. Visti prezzi e potenze in ballo, la definizione è quanto mai azzeccata. Ancor di più se parliamo della versione ultra-pompata, la Z06 che è stata pizzicata nei giorni scorsi durante alcuni test all’immancabile Nürburgring.

SGUARDO PIÙ AGGRESSIVO Con le poche camuffature limitate a poco più che alla carrozzeria (mai divertenti come quelle di Tesla), comincia a prendere forma la nuova Corvette C8 Z06, che si presenta con un paraurti anteriore significativamente rivisto nella forma, con prese d’aria più grandi e ampie, per lasciar entrare un quantitativo maggiore d’aria. Vistosi e impossibile da non notare, le due ali aerodinamiche alle estremità del paraurti.

SPOILER ALERT! Di lato, oltre alle minigonne leggermente più larghe, troviamo le prese d’aria nelle fiancate di dimensioni ancor più generose rispetto al modello di serie, leggermente spostate in avanti e più sporgenti. E poi c’è la coda. Dietro è dove si concentrano le maggiori modifiche, a cominciare dall’ala posteriore, che definire mostruosa è quasi ingeneroso: rispetto a quella disponibile su richiesta per la C8 normale ha due soli punti di aggancio alla coda, e si distingue per la forma a onda.

DATELE ARIA Cambia anche lo scarico, non più con due coppie di terminali alle estremità del paraurti, ma tutto concentrato al centro della vettura, come sulle vecchie Corvette. Le aperture sotto i gruppi ottici sono chiuse dalle camuffature, ma sono ancora presenti, e a queste si aggiungono numerose altre prese d’aria nel paraurti.

IL MOTORE Il motore a cui sono collegati gli scarichi dovrebbe essere ancora un V8: non il 6,2 litri degli altri modelli, ma il 5,5 DOHC usato anche dalla CR.8 da gara, con la zona rossa del contagiri che arriva a 9.000 rpm.

PREZZO? DISPONIBILITÀ? La nuova Chevrolet Corvette Z06 sarà presentata ufficialmente in autunno, con le vendite che dovrebbero cominciare il prossimo anno. Non sappiamo ancora quando arriverà in Italia, né a quale prezzo.