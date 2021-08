STA ARRIVANDO A listino già da diversi mesi, Tesla Model Y si è fatta attendere parecchio. Le consegne in Europa dei primi esemplari della Model 3 in versione crossover, prodotti nella Gigafactory di Berlino, sarebbero dovute iniziare entro la fine del 2021. La casa di Palo Alto ha però cambiato i suoi piani, e aperto gli ordini per le consegne già a partire dal prossimo settembre. Le auto consegnate sono uscite dallo stabilimento di Shanghai.

CAMUFFATURE AL TOP Stando a quanto riporta l’insider Ray4Tesla, solo lo scorso mese la Gigafactory di Shanghai avrebbe spedito in Europa 24.347 veicoli, di cui 16.137 Model 3 e 8.210 Model Y. Un risultato non da poco, e che supera i numeri di Model 3 nel primo mese di esportazione dalla Cina, quando erano state spedite “solo” settemila unità nel Vecchio Continente. Una prima parte di Model Y è stata “beccata” in transito verso Eindhoven, in Olanda, coperte dalle più divertenti camuffature che ci sia capitato di vedere da un bel pezzo a questa parte.

È LEI O NON È LEI? Le auto, destinate con ogni probabilità a essere utilizzate per test interni o per procedure di omologazione, sono coperte da una decalcomania adesiva con la scritta “Not Model Y” (“Non una Model Y”). Un modo per ironizzare sugli adesivi che rivestono i prototipi pizzicati in giro per il mondo durante i test su strada. Al tempo stesso, la frase è un piccolo omaggio al famigerato lanciafiamme presentato da Elon Musk e la sua The Boring Company, che l’aveva ironicamente chiamato “Not a Flamethrower” (“non un lanciafiamme”) per evitare problemi di spedizione.

CONCORRENZA INTERNA? La Model Y è uno dei modelli su cui Elon Musk punta maggiormente: il CEO di Tesla prevede che, una volta a regime, le vendite della crossover elettrica supereranno quelle della Model 3, che è già l’auto a zero emissioni più venduta in Europa. Magari cannibalizzandone proprio le vendite. E con una Model 2 all’orizzonte, chissà...

I PREZZI DI TESLA MODEL Y

Gli ordini, come dicevamo prima, sono aperti anche per l’Italia, con le prime consegne previste - stando a quanto riporta il sito ufficiale - già a settembre. Due i modelli attualmente disponibili: la Long Range e la Performance, entrambe con due motori anteriore e posteriore e trazione integrale.