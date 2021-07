T-ROC NO-CABRIO DOCET Se ne va a spasso per le campagne attorno a Wolfsburg senza preoccuparsi troppo di nascondersi dagli occhi degli spioni. Dopotutto, facilmente un osservatore distratto la scambierebbe per una comune T-Roc Cabrio. Mentre il prototipo immortalato dai nostri fotografi sul campo è in realtà T-Roc - atto II, o meglio atto I...e mezzo. Il restyling di metà ciclo vita appare quasi impalpabile. Proprio come accadrà a sua sorella con hard-top.

SOFT FACELIFT Sul mercato dal 2019, Volkswagen T-Roc Cabriolet affronterà la parabola discendente della sua carriera equipaggiata di nuovi fari anteriori con luci diurne integrate, una griglia con una sola barra orizzontale anziché due, prese d'aria nere - sotto le luci stesse - di disegno leggermente differente. La nuova griglia sarà inoltre coronata da una striscia cromata più spessa. Anche il paraurti e i gruppi ottici posteriori saranno lievemente diversi. Le stesse identiche modifiche appariranno sul modello R-Line, oltre a un paraurti anteriore molto più aggressivo che imiti le massicce prese d'aria della T-Roc R ''vera''. Idem il fascione posteriore, più sportivo.

IBRIDO? NEIN, DANKE Non sembra essere interessato all'elettrificazione, il SUV compatto del Popolo: salvo sorprese, anche nuova T-Roc Cabrio sarà equipaggiata con le stesse unità a 3 e 4 cilindri - benzina e diesel - già conosciute. Gli addetti ai lavori affermano che la ''nuova'' decappottabile raggiungerà i concessionari nella primavera o nell'estate del 2022, con T-Roc R che seguirà nel tardo autunno. La notizia è semmai quella che una T-Roc Cabrio continuerà ad esistere: non era da dare per scontato.