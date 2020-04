SOTTO LA LENTE TUTTE LE OPZIONI PER SCEGLIERE L'AUTO

CINQUE FORMULE SENZA SE E SENZA MA... Nuova, con finanziamento o a noleggio? Usata o km zero? Un bel dilemma: le cifre cambiano, ma la sostanza molto meno. Oggi non scegliamo soltanto la nostra nuova auto, ma anche il modo in cui averla. Tanto che diventa quasi più difficile scegliere la formula di acquisto piuttosto che il modello. Per esempio, compro un’auto nuova: ma la pago in contanti, a rate con un finanziamento oppure scelgo la formula del noleggio a lungo termine? O ancora, ne cerco una usata, ma giovane e ben tenuto: un’auto di un paio d’anni vale, in genere, circa il 60% del listino e, se la rivendo al quarto anno di vita, sfrutto il momento migliore a cavallo fra 2 e 4 anni di vita in cui la svalutazione è minima, così ho sempre un’auto quasi nuova con un investimento limitato. Salvo salti generazionali, restyling o modifiche alle normative che, ovviamente, possono far sballare l’equazione. Una nuova formula che si sta imponendo sul nuovo e l’usato, infine, sono le chilometri zero, le auto immatricolate dal concessionario per raggiungere gli obiettivi di vendita imposti dalla Casa madre e pronte per essere vendute con un forte sconto sul prezzo di listino. Anche le usate e le km zero, poi, possono essere finanziate o noleggiate. Cinque opzioni sono troppe? Difficile valutare e scegliere la migliore? Tranquilli, vi aiutiamo noi.

INNANZITUTTO... QUALE MODELLO? Per la prima puntata di Offerte auto: come comprare? prendiamo la Volkswagen T-Roc, uno dei SUV compatti di maggiore successo in Italia. E non si è ancora fatta il classico lifting di mezza età: quindi, tra nuovo e usato cambia poco o nulla. La 1.0 TSI in allestimento Style è la più ricercata nelle compravendite sul web: monta un brillante 3 cilindri turbo da 115 Cv con cambio manuale e una completa dotazione di accessori, tra i quali cerchi in lega da 17”, sensori di parcheggio, infotainment con touchscreen da 8”, cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza e sistema di mantenimento della corsia. Ma il listino parla chiaro, dovete preparare 24.000 euro, tondi tondi. Ma veniamo alle nostre 5 opzioni:

VW T-ROC NUOVA Partiamo, quindi, dalla nostra Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Style nuova che, a fronte di contanti per 24mila euro, è un’auto fresca di fabbrica e garantita per 2 anni e km illimitati. Questa soluzione vi mette al riparo da ogni rischio, se mai ce ne fossero. Inoltre, avete il vantaggio di poterla ritagliare su misura con gli accessori e il colore che preferite, cosa impossibile se vi rivolgete al mercato dell’usato o delle km zero. Sono dettagli da non sottovalutare e che possono fare la differenza al momento della scelta, ma che hanno un costo. Voglio i vantaggi di un’auto nuova, ma anche pagarla un po’ per volta? Ho due alternative, il finanziamento e il noleggio a lungo termine.

VW T-ROC FINANZIAMENTO Nel primo caso, Volkswagen propone fino al 30 aprile una formula con anticipo di 4.000 euro, 35 rate da 189 euro e maxirata finale da 13.285 euro. La T-ROC sarà mia per un costo totale di 23.900 euro escluse le spese istruttorie e con un contributo della Casa di 1.977 euro, che fa partire il listino della T-Roc da 22.023 euro. Avrete la vostra auto nuova, quindi, diluendo però la spesa, che rimane qyasi uguale all’acquisto in contanti.

VW T-ROC NOLEGGIO LUNGO TERMINE In alternativa, posso scegliere la formula senza pensieri, con la rata di un noleggio a lungo termine che include anche assicurazione RC, bollo, tagliandi, e magari cambio gomme invernali ed estive. Per esempio, Volkswagen propone la T-Roc con un anticipo di 4.880 euro e 36 rate da 294 euro, che includono 11.666 km all’anno. Dopo 3 anni, avrò speso in totale 15.464 euro. Tutto compreso, zero pensieri! Ma la T-ROC non sarà diventata mia: a fine noleggio potrò restituirla o cambiarla ritrattando i termini e le condizioni del noleggio oppure scegliendo un nuovo modello.

VW T-ROC USATA Se decidete di rinunciare all’odore di nuovo, cercando online c’è l’imbarazzo della scelta tra differenti T-Roc usate, vicine a casa o in altri Paesi europei. Prendiamo come esempio un modello del 2018 che, come abbiamo visto, ha appena raggiunto l’equilibrio fra svalutazione e età anagrafica. La forbice di prezzo varia in funzione di tre fattori. Chilometri percorsi, mese di prima immatricolazione e numero di optional montati. Con la nostra T-Roc 1.0 TSI Style si parte da circa 18.000 euro, per un esemplare di maggio e con 26.500 km. Sono 6.000 euro in meno per un’auto in ottima forma. Niente male, vero? E ricordate che se l’auto è venduta da un commerciante, avrete diritto per legge a due anni di garanzia, quindi siete coperti da inconvenienti come se fosse nuova.

VW T-ROC KM ZERO Passiamo alle km zero, online trovo T-Roc immatricolate nel 2019 e nel 2020 con prezzi a partire da 19.800 euro. Il risparmio sul modello nuovo è inferiore rispetto alle T-Roc di seconda mano, ma con le km zero i jolly sono tre: i km percorsi sono, appunto, pari a zero, spesso sono state immatricolate nell’anno corrente, e, poi, gli optional, che in alcuni casi sono numerosi e personalizzano la vostra T-Roc. Comprate da un concessionario e avete una partita iva? Potreste detrarre l’imposta. Abbiamo approfondito l’argomento sulla formula Iva Esposta sul nostro sito. Attenzione, spesso ma non sempre, la vendita è subordinata alla sottoscrizione di un finanziamento proposto dal dealer e il passaggio di proprietà è sempre a carico dell’acquirente.

Queste sono le soluzioni di acquisto e i prezzi medi della VW T-Roc 1.0 TSI Style che abbiamo messo sotto la nostra lente d’ingrandimento. E per voi quale è la scelta migliore? Nuova, in contanti, con finanziamento o a noleggio, usata o km zero? Aspettiamo i vostri commenti! Alla prossima settimana con un nuovo modello.