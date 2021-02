RINNOVAMENTO Del restyling di Chevrolet Bolt si parla da metà 2020, quando Chevy (qui il listino prezzi completo di Chevrolet) annunciò l’espansione della gamma elettrica con il lancio di un’inedita versione a ruote alte. Oggi, nuove Chevrolet Bolt 2022 e Chevrolet Bolt EUV 2021 hanno fatto ufficialmente il loro debutto sulla scena. Entrambi i modelli rientrano nel grande piano di elettrificazione di GM, che punta a svelare 30 nuovi veicoli a basse emissioni entro e non oltre il 2025. Sebbene non siano vistose e appariscenti quanto una Cadillac o un Hummer, le due Bolt ricoprono un ruolo di fondamentale importanza nella strategia del costruttore a stelle e strisce. ''Nuova Bolt EUV racchiude in sé il meglio di Bolt EV con proporzioni da SUV e tanta tecnologia a bordo, così da offrire ai clienti un motivo in più per passare all'elettrico'', ha affermato Steve Hill, Vicepresidente di Chevrolet che aggiunge: ''Si tratta di un’opportunità davvero unica per massimizzare il successo costruito in passato con Bolt EV avvicinare nuovi clienti al marchio Chevy''.

COME CAMBIA? L’obiettivo di Chevrolet è dunque quello di bissare il successo (negli USA) del suo primo modello a zero emissioni, datato 2016 (qui il video della variante italiana Opel Ampera-e), dando alle nuove BEV (Battery Electric Vehicle) un look futuristico e grintoso. Bolt 2022 adotta così un frontale ben sagomato con nuovi proiettori e luci diurne ''high-eye''. I designer hanno inoltre riprogettato la calandra, ora più armonica e priva della finta griglia di aereazione. Le modifiche continuano sul retro dove si nota un paraurti sinuoso con fari sottili. All’interno di Bolt 2021 spicca il nuovo volante multifunzione, una plancia lineare realizzata con materiali di maggior qualità e la console centrale ''flottante'' con selettore di marcia a pulsante. L’infotainment conta su un quadro strumenti digitale da 8 pollici e un display centrale da 10,2 pollici ad alta risoluzione. Quest'ultimo integra Apple CarPlay wireless e molteplici funzioni multimediali come Amazon Alexa, Spotify e The Weather Channel.

CROSSOVER ROBUSTO La variante crossover Bolt EUV ha un aspetto del tutto simile a quello della sorella. A uno sguardo attento non sfuggiranno però alcune differenze sostanziali. Bolt EUV si distingue infatti per il suo design più muscoloso con un frontale tonico e rialzato. A quest’ultimo si aggiungono una linea di cintura più marcata e appositi mancorrenti sul tetto. Ma ancora più importante, il crossover è più lungo di 160 mm con un passo maggiorato di 74 mm. Ciò si traduce in maggior spazio in abitacolo per le gambe dei passeggeri posteriori. Invariata invece la capacità di carico del vano che arriva fino a un massimo di 1.614 litri. Il nuovo crossover elettrico può anche essere equipaggiato con tetto panoramico apribile, divanetto posteriore riscaldato e sedili anteriori climatizzati.

AUTONOMIA E PREZZI Chevrolet Bolt e Bolt EUV 2021 montano una batteria al litio da 65 kWh, che alimenta un motore elettrico da 203 CV di potenza e 360 Nm di coppia tutti all’anteriore. L'autonomia dichiarata è di circa 416 km per la Bolt e di 402 km per la versione EUV. Grazie alla predisposizione per la ricarica rapida in corrente continua (DC), Chevrolet Bolt è in grado di recuperare 160 km di autonomia in 30 minuti, 150 km invece per la EUV. Chevrolet Bolt sarà venduta dalla prossima estate negli USA a partire da 31.995 dollari (circa 26.400 euro), 33.995 dollari (28.000 euro) per la crossover Bolt EUV. A breve sarà disponibile anche una Bolt EUV Launch Edition dal valore di 43.495 (circa 36.000 euro).

ARRIVA OPPURE NO? Sebbene la Bolt elettrica del 2016 fosse originariamente prevista per la commercializzazione anche nel nostro Paese con il nome di Opel Ampera-e, il passaggio di proprietà del marchio Opel da GM a PSA (ora Stellantis) le ha precluso il nostro mercato. Attendiamo di sapere da Chevrolet Europe se - ed eventualmente quando - il restyling 2021 sbarcherà o meno in Italia.