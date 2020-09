Per una Corvette C8 davvero estrema

Chevrolet Corvette C8 è, come da tradizione del marchio, un'auto indubbiamente sportiva ma anche caratterizzata da una certo stile. Se la voleste ancora più aggressiva, sappiate che nel mondo del tuning è una delle auto più in voga al momento, e cominciano a essere disponibili un po' di kit widebody che potrebbero fare al caso vostro. Quello più estremo è sicuramente quello della giapponese Tra Kyoto, già dietro a Pandem.

I DETTAGLI Sui loro canali social hanno pubblicato una serie di rendering che ci mostrano che aspetto avrà il loro kit per la sportiva americana. L'idea che sta dietro al kit di Tra Kyoto è indubbiamente quella di trasformare nell'aspetto Chevrolet Corvette C8 a tutti gli effetti in un'auto da corsa: parafanghi molto larghi, anteriore aggressivo, minigonne laterali massicce, assetto basso su ruote enormi, e un alettone posteriore decisamente pistaiolo.

QUANTO COSTA Si tratta solo di rendering per il momento, e non ci sono molti dettagli, ma sappiamo che la Casa giapponese è solita rimanere abbastanza fedele alle anticipazioni nelle sue realizzazioni. Il prezzo sul mercato americano sarà a partire da 5800 dollari (senza alettone posteriore, che alzerà il prezzo di ulteriori 1200 dollari, per un totale di settemila).