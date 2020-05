CORVETTE-LAMBO? Si sa, ci sono auto con un tocco di stile in più. Questo è il caso delle Lamborghini, anche per merito delle portiere con apertura a forbice dei modelli top fin dai tempi della Countach. Ecco che qualcuno, negli Stati Uniti, ha pensato di rendere disponibile lo stile tutto italiano delle Lambo, prestandolo ad una sportiva a stelle e strisce, la Corvette C8. Scopriamo meglio come funziona il kit per le portiere.

IL KIT PER LA C8 La creazione è opera di Eikon Motorsports di Scottsdale, in Arizona, azienda specializzata in questo genere di modifiche in stile Lambo. E ora sul suo sito web c'è anche il kit per le portiere ad apertura verticale da montare sulla Corvette C8. Il kit viene fornito con tutto il necessario per il montaggio. Il pacchetto si installa sulla Corvette senza bisogno di adattamenti ed è completamente reversibile: nel caso si avesse un ripensamento.

IL PREZZO Al momento non esistono immagini delle nuove portiere montate su una C8. Il kit può essere già ordinato al prezzo speciale, compreso il montaggio, di 2.999 dollari (2.770 euro circa) e può essere spedito anche in Italia. Nel caso si decidesse di acquistarlo più avanti il prezzo salirà, con il listino che attacca da 2.899 euro (2.675 euro circa), per arrivare a 4.300 dollari (3.970 euro) compresa l'installazione. Visto che la Corvette C8 costa circa 60.000 euro, molto meno di altre blasonate avversarie, magari con i soldi risparmiati c'è chi deciderà di togliersi uno sfizio in più.