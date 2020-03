LA PRIMA IBRIDA Quella che si aggira sulle strade americane sembra proprio il prototipo di nuova Chevrolet Corvette C8 plug-in, il primo modello della casa a essere spinto da un powertrain ibrido. Per il marchio americano si tratta di un vero punto di svolta, preannunciato lo scorso luglio in occasione del debutto di Corvette C8 Stingray. A livello estetico non dovrebbe cambiare moltissimo: dalle prime immagini scattate durante i collaudi su strada non sembra che il design della C8 PHEV si distanzi poi così tanto da quella dalla gemella V8. Il debutto di Chevrolet Corvette C8 plug-in è previsto per la fine del 2020.

COSA CAMBIA? Sebbene le camuffature ricoprano gran parte del corpo vettura, si possono intravedere alcuni dettagli estremamente interessanti. Sul cofano è comparso uno strano dispositivo rosso, presente anche sul passaruota posteriore sinistro. Alcune indiscrezioni ritengono che si tratti di pulsanti per lo spegnimento dei propulsori elettrici. Ma la vera sorpresa è la presenza di uno strumento per la misurazione delle emissioni inquinanti, agganciato direttamente al retrotreno. Rimangono segrete le specifiche del propulsore termico, anche se si sospetta che la prima C8 ibrida possa essere equipaggiata con un V6, abbinato a un'unità motrice elettrica performante.

LA SORELLA V8 Le poche notizie sulla scheda tecnica di Corvette C8 PHEV non ci permettono di fare ipotesi sulle doti velocistiche del nuovo bolide plug-in Chevy. Per il momento possiamo però consolarci con le specifiche di C8 Stingray che monta un V8 6,2 litri in grado di erogare una potenza massima di 495 CV e sviluppare una coppia, ai massimi regimi, di 637 Nm. Al classico ottovù è abbinata inoltre una trasmissione DCT doppia frizione 8 rapporti. L’auto scatta così da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e raggiunge una velocità massima di 312 km/h. Di sicuro le specifiche della variante PHEV non saranno da meno!