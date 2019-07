Autore:

Andrea Brambilla

UN AFFARE L’annuncio che la nuova Corvette Stingray 2020 avrà un prezzo di partenza inferiore ai 60.000 dollari ha letteralmente scioccato il mondo dell’automotive. Si tratta di una vera e propria supercar con motore V8, oggi montato in posizione centrale, che eroga 475 cv, il tutto a prezzo di saldo. Ma come è stato possibile riuscire a mettere in vendita una Corvette, nuova e funzionante, ad un prezzo inavvicinabile per la concorrenza?

CHI SONO Il merito di aver ottenuto un prezzo così accattivante è da spartire tra il presidente della GM Mark Reuss, e l'ingegnere capo della Corvette e responsabile della linea di veicoli Tadge Juechter. Queste due menti hanno individuato le aree chiave che hanno permesso a General Motors di sviluppare una supercar low-cost.

I SEGRETI Tanto per cominciare la Corvette è costruita attorno alla nuova piattaforma elettrica Global B di GM. Questa architettura sarà utilizzata su diversi veicoli della casa americana, anche per le auto 100% elettriche. Questo telaio diventerà uno dei punti di forza delle nuova vita dell'icona Corvette, fanno sapere orgogliosi da oltre Oceano. Essendo una piattaforma modulare sarà anche possibile sfruttarla negli anni futuri, così da ammortizzare ulteriormente il costo di partenza.

IN SCALA Le dimensioni di General Motors permettono poi di sfruttare le economie di scala che massimizzano i profitti senza aumentare il costo d’acquisto per il cliente. In questo modo si ha un prezzo unitario decisamente inferiore sia per l’azienda, sia per il cliente finale. Non dimentichiamo che la Stingray è fatta d’alluminio, materiali compositi e fibra di carbonio, non è certo costruita lesinando sui materiali. L’eccellenza può anche essere a buon mercato e lo sta dimostrando Chevrolet dopo aver messo su strada la nuova Stingray.

LE PAROLE “Progettiamo auto secondo il valore delle prestazioni e sfruttiamo l'economia di scala di General Motors ovunque sia possibile per cercare di offrire tanti contenuti senza pagare un sacco di extra", afferma Tadge Juechter. Secondo fonti non ufficiali la nuova Corvette Stingray C8 avrà un prezzo di partenza di 59.995 dollari; affrettatevi però perché le consegne per il 2020 sono quasi sold-out, se ne dovrà parlare nel 2021…