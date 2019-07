Autore:

Andrea Brambilla

NESSUNA COME LEI Una supercar con un motore V8 al prezzo di una berlina a gasolio? Esiste, si chiama Chevrolet C8 Corvette Stingray. Con meno di 60.000 dollari vi portate a casa un pezzo di storia dell’auto, rinata oggi in una veste tutta nuova.

PUNTO DI ROTTURA Una generazione che ha letteralmente stravolto il concetto stesso di Corvette, cambiando alcuni dei tratti distintivi che da sempre caratterizzano questo modello. Il motore è passato dietro, in posizione centrale, mentre lo stile si è decisamente evoluto in chiave più europea e moderna.

TUTTA NUOVA Anche il nuovo design è stato argomento di innumerevoli chiacchiere da bar: non tutti hanno apprezzato uno stile che rompe quel filo conduttore che ha unito tutte le precedenti generazioni di Corvette. Inoltre, tutta la meccanica è nuova ed è stata progettata per permettere alla C8 di...fare anche le curve, cosa che le sue antenate non apprezzavano più di tanto. Per i puristi del marchio americano, vedere la Corvette 2020 cambiare così tanto è stato uno shock. Ma il progresso chiama, e Chevy ha risposto.

ANIMA VERA La domanda sorge spontanea: trasmetterà, la nuova C8, la stessa scarica d’adrenalina generata da una Corvette vecchia maniera? Crediamo che, almeno sulla carta, la risposta sia "assolutamente sì". Per capire in che modo Corvette next generation 2020 si posizioni rispetto la concorrenza (forse neanche esiste?), bisogna metterla a confronto con le rivali europee.

RIVALI CARCASI In realtà, nessun competitor offre una valida alternativa alla C8, né sul fronte del prezzo d’acquisto, né delle prestazioni e dello stile. La Porsche 718 Cayman e la giappo-tedesca Toyota Supra sono le prime macchine che mi vengono in mente, principalmente perché sono sportive vere e hanno un prezzo più o meno simile, anche se superiore.

CUORE AMERICANO Sotto il cofano la C8 monta un V8 da 6,2 litri che produce 495 cavalli e 470 Nm, abbinato al cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti. Numeri che non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli della Supra V6 o alla 718 Cayman, equipaggiata con un “misero” 4 cilindri.

BALZO IN AVANTI A guardarla bene, questa Corvette somiglia stilisticamente alla Honda NSX e va forte come un Porsche 992. Passare da una Porsche 718 a una 992 significa anche staccare un assegno decisamente più corposo.

NUOVI INTERNI Uno dei punti deboli delle ultime Corvette sono sempre stati gli interni: troppo semplici e “amercan style”. Questo nuovo modello sembra avere l’abitacolo migliore mai realizzato, anche se non abbiamo ancora potuto toccarlo con mano. La C8 potrebbe finalmente avere interni alla pari delle sue rivali, grazie ad un sistema di infotainment moderno e connesso, e con un layout che strizza l’occhio anche all’Europa.

SPAZIOSA La capacità di carico è sempre stata uno dei maggiori punti di forza della Corvette e la C8 non vuole essere da meno, sfruttando anche un piccolo pozzetto anteriore come sulla 718 Cayman. Maggiore spazio rispetto 992 Supra e Cayman.

CURIOSO DI GUIDARLA Sono molto curioso di mettermi al volante di questa Corvette per metterla alla prova e constatare se anche la guida ha fatto un passo in avanti come tutto il resto. Sotto questo aspetto, Porsche e BMW assicurano una efficacia al volante da best in class. In passato il paragone non era neanche ammissibile, ma adesso…

IN SALDO Forse vi state chiedendo come mai non abbia fatto una vera lista di vetture rivali in grado di impensierire concretamente la Stingray 2020. La risposta è che non ce ne sono, soprattutto se parliamo del rapporto qualità/prezzo. La Corvette offre un rumoroso V8, una linea moderna, una storia senza paragoni al prezzo di una Audi A6 Variant a gasolio. Per una coupé V8 da 475 cavalli si candida la Mercedes Classe C63 AMG che costa 108.000 euro, 40.000 euro in più dell’americana. Come alternativa (non V8) c’è la nuova 911: prezzo di partenza 125.000 euro oppure la piccola 718 Cayman anch’essa attorno agli 80 mila e con più di 100 cavalli in meno. Toyota Supra: 67.900 euro. E’ proprio il caso di dirlo: nessuna-come-lei.