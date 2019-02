Autore:

Luca Cereda

TITOLI DI CODA Aspettando la Corvette C8, già spiata più volte al 'Ring – una Corvette rivoluzionaria, visto che monterà il motore in posizione centrale –, l'attuale generazione – a motore anteriore – si appresta ai saluti. O meglio, ci regala la sua ultima serie speciale, la Corvette C7 Final Edition, caratterizzata da specifiche tecniche ed estetiche esclusive.

TRACK-ORIENTED Sia la Grand Sport sia la Z06 sono disponibili in questa versione, che di serie ha freni carboceramici griffati Brembo, sedili modello Competition, strumentazione sportiva e un telaio dal set-up pistaiolo. Se si opta per il pacchetto Z07, poi, la C7 Final Edition completa l'allestimento con elementi aerodinamici e pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2. Insomma, molti degli ingredienti che ritroviamo sulle Corvette C7.R impegnate nelle competizioni a livello mondiale.

QUANTO COSTA Ma è anche questione di estetica, l'unicità di questa special edition. Ordinabile nelle varianti di colore metallizzato Sebring Orange Trincoat e Ceramic Matrix Gray, si distingue per gli interni neri in pelle Nappa e microfibra con cuciture a contrasto. Cambio manuale a 7 rapporti o automatico 8 rapporti, a seconda delle versioni. Al prezzo di 116.000 euro per la Grand Sport e 139.000 euro per la Z06, nel mercato tedesco.