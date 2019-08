Autore:

Emanuele Colombo

LANCIO CONFERMATO Il lancio della nuova Corvette Stingray Convertible 2020 si avvicina, come confermato ufficialmente da Chevrolet, ed ecco che dopo le foto spia e le immagini teaser che pubblichiamo nella nostra gallery arrivano informazioni tali da poter cominciare a compilare una scheda tecnica della nuova Corvette C8 cabrio a motore centrale.

PESO/POTENZA Confermato il motore V8 aspirato da 6,2 litri, capace di erogare 497 cavalli e 630 Nm di coppia: valori che salgono a 502 CV e 637 Nm con l'adozione dello Z51 Performance Package opzionale, in cui è compreso uno scarico più sportivo. Interessante notare che il peso aumenta di soli 46 kg rispetto alla Corvette Stingray Coupé: 1.653 kg contro 1.607 kg.

RINFORZI? NO GRAZIE La cosa non stupisce più di tanto, poiché già la normale Stingray ha un tetto rimovibile manualmente tipo targa, risultando di fatto una scoperta. Ciò significa che non è stato necessario ricorrere a importanti rinforzi per la scocca nella realizzazione della Convertible. Risultato: alla nuova Corvette spider basterebbero 11,3 secondi per bruciare il quarto di miglio (400 m circa) nella classica prova americana di accelerazione da ferma.

CAMBIA IL LATO B Quanto alla carrozzeria, le immagini che mostrano l'auto priva di camuffature non rappresentano esattamente l'auto in configurazione definitiva, ma sono tratte da un video ufficiale e mostrano che la Convertible avrà un taglio del posteriore ben diverso da quello della Coupé: al contrario di ciò che si era ipotizzato all'apparire delle prime foto spia, che offrivano una vista attendibile del profilo, ma non del lato B.

VIA LO SPOILER Due gobbe aerodinamiche dietro i sedili riducono i volumi rendendo la coda più sfuggente e tra di essi sarebbe posto un lunotto retrattile trasparente, che potrebbe anche assolvere anche alla funzione di frangivento nella marcia a cielo aperto. Lo spoiler fisso della Coupé non si vede. Alcune fonti ipotizzano che sia stato rimpiazzato con uno retrattile, a giudicare dalle fessure sul bordo di uscita del cofano motore. Tuttavia nessuna immagine disponibile al momento lo mostra e il diverso disegno del cofano motore potrebbe semplicemente averlo reso superfluo.

RIGIDO O DI STOFFA? Se le voci concordano sul fatto che il tettuccio sarà ad apertura automatica. Ma se fonti pur autorevoli indicano che il materiale scelto per la capote sarà il tessuto, per risparmiare peso, le foto spia che pubblichiamo sembrano indicare che si tratterà di un tetto rigido: con la parte superiore divisa in due come sulla Ferrari 488 Spider. Wait and see.