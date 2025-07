Da Lancia la conferma ufficiale: torna la Lancia Delta HF Integrale

Ora la notizia ha tutti i crismi dell'ufficialità: la Lancia Delta HF Integrale tornerà sul mercato, dopo il lancio della Lancia Gamma previsto nel 2026. Da dove arriva la conferma? Che aspetto e, soprattutto, quale motore avrà il nuovo Deltone? Partiamo dalle basi.

Lancia Delta HF Integrale Evo1: la vista di profilo evidenzia lo spoiler posteriore

La conferma è ufficiale e si legge nell'ultimo comunicato Lancia relativo al modello d'ingresso delle Ypsilon da corsa: ''il ritorno di Lancia nei rally è parte integrante di un progetto industriale e culturale che riconosce nel motorsport un laboratorio strategico per l’innovazione tecnica, la formazione di nuovi talenti e il rafforzamento dell’identità di marca'', si legge nel comunicato.

''In questo contesto si inserisce anche il rilancio della storica sigla HF, da sempre simbolo delle Lancia più grintose, che torna a occupare un ruolo centrale nella visione futura del marchio. Infatti, HF diventerà il tratto distintivo di tutte le versioni ad alte prestazioni della nuova gamma Lancia: oggi con il modello Ypsilon per arrivare nel 2026 sulla Gamma e poi sulla nuova Delta con la denominazione “HF Integrale”.

Lancia Delta HF Integrale Evo1: la vista frontale con i classici passarutoa allargati

Dopo l'ottima premessa inizia la preoccupazione degli appassionati: speranzosi di vedere il mito risorgere come la Fenice dalle proprie ceneri, magari con un look carico di fascino rétro, ma anche terrorizzati all'idea che possa trattarsi di un modello full electric (come accade alla Ypsilon HF, peraltro).

E da questo punto di vista, se da un lato mancano del tutto informazioni ufficiali, i rumor indicano che la nuova Delta dovrebbe essere gemellata con il SUV compatto Opel Mokka e ricevere un pacchetto tecnico ad hoc simile a quello della Opel Mokka GSE.

Questo pacchetto dovrebbe includere un differenziale autobloccante meccanico, finecorsa idraulici negli ammortizzatori e una barra antirollio posteriore. Oltre a uno sterzo più diretto. Ma resta il problema della trazione 4x4, che sarebbe imprescindibile agli occhi degli appassionati per un'auto con la scritta HF Integrale sulla carrozzeria.

In base a quanto visto finora, il powertrain in versione elettrica non dovrebbe avere meno dei 280 CV e 345 Nm già visti su Ypsilon HF, Peugeot GTi e Alfa Romeo Junior Veloce.

La speranza, però, è che HF Integrale non diventi un'etichetta priva di significato come la scritta Turbo sulle Porsche elettriche. Per far contenti i lancisti, insomma, bisognerebbe almeno aggiungere un motore al posteriore per dare la trazione 4x4, che porterebbe con sè anche un'opportuna iniezione di cavalli.

Il vero sogno dei lancisti, però, è quello di trovare sotto al cofano un rombante motore a combustione. E l'ipotesi non è del tutto esclusa. Il ritorno di una Delta HF Integrale con motore a combustione interna potrebbe essere un'ipotesi sul tavolo visto che il capo di Peugeot Alain Favey non ha escluso questa possibilità a proposito della nuova Peugeot GTi: per ora annunciata solo in versione elettrica.

Lancia Delta HF Integrale Evo1: il motore due litri turbo da 210 CV

La Lancia Delta originale nasce nel 1979 come berlina familiare dalle caratteristiche di guida ''normali''. Solo nel 1983 arriva la più potente HF e nel 1986 è la volta della HF 4WD turbo che alza decisamente l'asticella.

Il nome Integrale viene applicato alla vettura stradale nel 1987, quando il marchio italiano decide di portare la Delta nei rally. Tutto inizia con la HF Integrale 8v da 182 CV, prima che, nel 1989, arrivi la più potente HF Integrale 16v da 197 CV.

La Delta, nelle sue versioni da rally HF Integrale, vincerà sei titoli mondiali costruttori consecutivi nel Campionato del mondo rally, dal 1987 al 1992, dando vita a una leggenda senza eguali.

Secondo il regolamento WRC, ogni anno devono essere costruite 5.000 vetture stradali omologate per rispettare le normative, ma nel 1993 la domanda spinge la produzione di Integrale a quasi 45.000 unità.

Lancia Delta HF Integrale Evo1: la plancia con volante e pomello del cambio by Momo

Quando uscirà la nuova Lancia Delta HF Integrale?

La nuova Lancia Delta HF Integrale è attesa dopo il 2026, in seguito al lancio della Lancia Gamma.

La nuova Delta HF Integrale sarà elettrica?

Secondo i rumor, la nuova Delta potrebbe condividere la piattaforma elettrica della Opel Mokka, ma non è esclusa una versione con motore termico.

Cosa significa HF Integrale?

Il logo HF nasce nel mondo delle competizioni, significa High Fidelity e distingueva le vetture per i piloti privati più affezionati al marchio. HF Integrale identificherà in seguito le versioni ad alte prestazioni della Lancia Delta, famose per i successi nei rally e per la trazione integrale.

Quali saranno le caratteristiche tecniche della nuova Delta HF?

Tra le specifiche ipotizzate: differenziale autobloccante meccanico, sospensioni con finecorsa idraulici, barra antirollio posteriore e sterzo più diretto.

La nuova Delta avrà un design ispirato al modello storico?

Non ci sono conferme ufficiali, ma gli appassionati sperano in un look rétro che omaggi la Delta Integrale originale, con una personalità forte e dalle chiare radici italiane.

